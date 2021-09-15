【債券通】金管局下午５時３０分舉行發布會，料公布南向債券通

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局今日下午５時３０分舉行新聞發布會，料公布南向債券

通。金管局總裁余偉文將會見傳媒。其後，金管局副總裁劉應彬將主持發布會。

本地媒體此前引述消息指，人行最快今日公布債券通的「南向通」啟動，估計業務本月底前

展開。債券通南向通初期的合資格投資範圍，會以金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）託管

的港元及人民幣債券為主。（ｂｉ）

