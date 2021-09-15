證監會就打擊洗錢指引發表諮詢總結，月底刊憲後生效

《經濟通通訊社１５日專訊》證監會今天就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，發

表諮詢總結。有關修訂旨在使該會的指引與財務行動特別組織（特別組織）在打擊洗錢及恐怖分

子資金籌集方面的標準看齊，而當中載有額外導引，從而協助證券業內人士實施風險為本的打擊

洗錢及恐怖分子資金籌集措施。



＊增加遵守跨境代理關係規則靈活性＊



雖然上述建議獲得廣泛支持，但回應者對關於跨境代理關係的規定提出很多意見。有見及此

，經修訂的指引令有關條文更加清晰，並讓業界在遵從這些規定方面有更大靈活性。舉例來說，

證監會就持牌法團與聯繫公司的跨境代理關係，制訂了一套簡化的方法。在實施額外盡職審查及

其他減低風險的措施時，機構可評核聯繫公司沿用的集團政策以及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

計劃是否符合特別組織的標準。



＊跨境代理關係新規明年３月底生效＊



證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，在香港這個國際股票交易中心，本地

受規管機構會為身處全球各地主要金融樞紐的海外經紀行執行交易。有關修訂向機構提供指引，

協助它們更有效地評估及管理跨境代理關係所涉及的風險。

經修訂的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引將於今年９月３０日刊憲後生效，而有關跨境代

理關係的新規定將於明年３月３０日才生效。（ｃｌ）

