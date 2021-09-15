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15/09/2021 16:38

【谷針新招】終極大獎抽凱匯單位得主曝光，３５歲廚師成業主

　　《經濟通通訊社１５日專訊》信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業（００１２７）宣布
，已成功聯絡２１位第一輪抽獎活動的得獎者，其中抽中終極大獎觀塘凱匯單位為一名３５歲廚
師李先生，他現正租住長沙灣，是次抽中凱匯一房單位，成功「首置」上車。

＊３５歲廚師中獎：會鼓勵親友接種疫苗＊

　　他表示：「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這
個終極大獎。今年初疫情反覆，許多食肆受到很大影響，為了社會經濟盡快復甦，我想不如早些
接種疫苗，所以４月底已完成接種第二劑新冠疫苗。其實，身邊不少親友已接種疫苗，相信這是
保護自己及家人最好的方法，今次中獎更是一個驚喜，會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為將來生
活回復常態、去旅行作好準備。」

＊２０位二獎得獎者可領取１０萬信用卡免找數簽賬額＊

　　另外，２０位二獎得獎者亦獲安排陸續於參加資格獲得核實後領取價值港幣１０萬元的信用
卡免找數簽賬額。得獎者分別為１３名男性及７名女性，年齡介乎１９至６９歲，擁有不同背景
及職業，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者及甜品師傅，而最年輕的得獎者是
一名在港留學的法籍學生，亦有兩名退休人士成功得獎。

＊９月底前有五百萬人至少打一針，將送出另一凱匯單位＊

　　第二輪抽獎由即日起至２０２１年９月３０日接受登記，於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基
金將捐出２０份每份價值港幣２０萬元的獎學金，送予１２歲或以上及１８歲以下已接種疫苗的
香港居民。此外，若於２０２１年９月３０日或之前，全港有５００萬人或以上已接種至少一劑
新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個凱匯一房住宅單位作終極大獎予１８歲
或以上並已接種疫苗的香港永久居民，該單位樓面面積約４６８平方呎，價值約港幣１２００萬
。（ｂｎ）

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