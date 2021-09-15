【債券通】南向債券通初期開通現券交易，４１家銀行任一級交易商

《經濟通通訊社１５日專訊》人行及金管局今日發出聯合公告，宣布將於９月２４日開展債

券通「南向通」。金管局副總裁劉應彬介紹指，參照「北向通」安排，初期先開通現券交易。標

的債券為透過香港市場買賣的所有境外發行的債券，而合資格投資者須與金管局指定的做市商進

行交易，待「南向通」運作順暢，逐步加入更多做市商。劉應彬預告，將於數日內公布指定造市

商名單。

劉應彬指，內地債券登記結算機構（即銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）及中央國

債登記結算有限責任公司（中債登））將連接金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＣ）由內地機

構在ＣＭＣ開立名義持有人帳戶，為內地投資者結算並託管債券。資金跨境結算將使用人民幣跨

境支付系統（ＣＩＰＳ）。

此外，「南向通」亦允許合資格投資者通過試點託管銀行的連接，投資香港債券市場。新開

通的金融基礎設施連接模式在初期會先開通人民幣及港幣債券，稍後逐步擴展至其他幣種。投資

者可使用人民幣及外匯進行投資。使用人民幣投資外幣債券的投資者，可通過內地銀行間外匯市

場辦理資金匯兌及相關外匯風險對冲業務。

金管局亦披露了人民銀行認可的部分公開市場業務一級交易商名單，４１家中外銀行在列，

包括匯豐、渣打、花旗、中行、工行、建行、招行及興業銀行等。（ａｃ）

