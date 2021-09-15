【債券通】中銀香港：為「南向通」準備就緒，債券庫存能滿足需求

《經濟通通訊社１５日專訊》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁孫煜表示，該行對債

券通「南向通」的推出表示歡迎和支持。該行為債券通「南向通」開通已準備就緒，債券庫存能

充分滿足投資者在品種、期限、幣種等方面的多元化需求。待交易正式開通時，將實現產品、服

務全覆蓋，為投資者提供豐富、安全、可靠的投資選擇。

他表示，債券通「南向通」標誌著內地和香港債券市場實現互聯互通，便利內地機構投資者

透過香港市場配置全球債券資產，進一步擴大內地和香港金融市場雙向開放。此外，債券通「南

向通」是國家支持香港發展的重要體現，將推動香港債券市場的發展，同時有利於加深國內國際

經濟互動，促進人民幣跨境使用，形成金融市場「雙循環」相互促進的新發展格局，進一步推動

人民幣國際化進程。

孫煜指，中銀香港作為中國銀行集團境外旗艦機構，依託集團以商業銀行為主體、全球化綜

合化為兩翼的「一體兩翼」策略發展格局，通過境內外聯動協同，持續支持金融市場互聯互通的

發展。未來中銀香港將繼續主動配合國家戰略，積極參與金融市場互聯互通建設，通過持續提升

產品和服務水平，向內地和香港投資者提供便利化的跨境投融資服務。（ｂｉ）

