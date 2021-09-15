《小傳日記》馬交修賭法，賭仔大檸樂！

《小傳日記》馬交政府今日起就修改博彩法律制度公開諮詢。今次諮詢有９個重點，分別係

批給數量；批給期限；承批公司嘅監管要求；僱員保障；承批公司、博彩中介人及合作者嘅審查

機制；推動非博彩銀素、引入政府代表；承批公司刑事責任及行政處罰制度等。

簡單少少解釋，一開始馬交政府想搞賭業，只批出三個主牌，分別由澳博（００８８０）、

永利（０１１２８）同銀娛（０００２７）投得。後尾因為修改合約，容許上述三間公司以「轉

批給」方式將賭牌一拆二，銀娛拆畀威尼斯人；澳博拆畀美高梅（０２２８２）；永利拆畀新濠

博亞，所以就出現咗「三正三副」嘅賭牌制度。依家嘅修法建議係取消副牌制度，至於三間持有

副牌嘅賭仔係咪死梗，馬交經濟財政司司長李偉農喺諮詢介紹會冇答得好實，話政府冇前設，未

來賭牌嘅數目以維持一定行業規模，保障稅收同民生福利為主。亦有分析話三個副牌轉正嘅機會

係大。

仲有就係，提議為博企引入政府代表，以增加政府喺幸運博彩承批公司嘅直接監察權。建議

未來博彩業承批公司提升馬交永久性居民股東在公司資本所佔比例、向股東進行利潤分配，須符

合特定嘅要件同得到政府許可。呢點擺明撳住啲外資賭仔嚟砌，美高梅、永利同金沙都屬美資，

博彩法律制度修改後向股東分錢都要問過政府先。

面對賭牌危機，極巨針對性嘅法例條文，賭仔半日急插真係一啲都唔出奇，美高梅插近１９

巴仙，報６﹒４銀；永利瀉逾２４巴仙，報６﹒８１銀；金沙無咗逾２６巴仙，報１８﹒３４銀

；銀娛跌逾１６巴仙，報４０﹒９５銀。澳博同新濠（００２００）跌近１６巴仙，分別報５﹒

９２銀同９﹒６７銀。請請！



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