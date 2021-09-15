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即市新聞

15/09/2021 12:41

《小傳日記》馬交修賭法，賭仔大檸樂！

　　《小傳日記》馬交政府今日起就修改博彩法律制度公開諮詢。今次諮詢有９個重點，分別係
批給數量；批給期限；承批公司嘅監管要求；僱員保障；承批公司、博彩中介人及合作者嘅審查
機制；推動非博彩銀素、引入政府代表；承批公司刑事責任及行政處罰制度等。
　　簡單少少解釋，一開始馬交政府想搞賭業，只批出三個主牌，分別由澳博（００８８０）、
永利（０１１２８）同銀娛（０００２７）投得。後尾因為修改合約，容許上述三間公司以「轉
批給」方式將賭牌一拆二，銀娛拆畀威尼斯人；澳博拆畀美高梅（０２２８２）；永利拆畀新濠
博亞，所以就出現咗「三正三副」嘅賭牌制度。依家嘅修法建議係取消副牌制度，至於三間持有
副牌嘅賭仔係咪死梗，馬交經濟財政司司長李偉農喺諮詢介紹會冇答得好實，話政府冇前設，未
來賭牌嘅數目以維持一定行業規模，保障稅收同民生福利為主。亦有分析話三個副牌轉正嘅機會
係大。
　　仲有就係，提議為博企引入政府代表，以增加政府喺幸運博彩承批公司嘅直接監察權。建議
未來博彩業承批公司提升馬交永久性居民股東在公司資本所佔比例、向股東進行利潤分配，須符
合特定嘅要件同得到政府許可。呢點擺明撳住啲外資賭仔嚟砌，美高梅、永利同金沙都屬美資，
博彩法律制度修改後向股東分錢都要問過政府先。
　　面對賭牌危機，極巨針對性嘅法例條文，賭仔半日急插真係一啲都唔出奇，美高梅插近１９
巴仙，報６﹒４銀；永利瀉逾２４巴仙，報６﹒８１銀；金沙無咗逾２６巴仙，報１８﹒３４銀
；銀娛跌逾１６巴仙，報４０﹒９５銀。澳博同新濠（００２００）跌近１６巴仙，分別報５﹒
９２銀同９﹒６７銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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