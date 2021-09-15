【債券通】報道指債券通「南向通」最快今日公布

《經濟通通訊社１５日專訊》互聯互通機制短期內或再添一員。除「跨境理財通」啟動在即

，《信報》引述消息指，人行最快今日公布債券通的「南向通」啟動，估計業務本月底前展開。

消息指，債券通南向通初期的合資格投資範圍，會以金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ

）託管的港元及人民幣債券為主。（ｈｌ）

