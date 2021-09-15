【恒大困局】法國外貿銀行：恒大引發系統風險料可避，尋白武士難

《經濟通通訊社１５日專訊》市場關注中國恆大（０３３３３）的陷落會否引發骨牌效應及

帶來系統性風險，法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）今日發表報告認為，由於２０２２年即將召

開五年一度的黨代表大會，因此系統性風險應該會避免。然而，未來恆大的債務危機可能會像滾

雪球一樣繼續下去，而經濟增長可能無法像過去一樣填補損失。因此最可能的情況是：恆大可能

被迫以折價出售資產，但鑒於公司規模龐大，尋找「白武士」也是一項挑戰。

報告指出，在嚴格的監管環境下，中國房企正面臨三難境地：借貸限制意味著房企很難獲得

資金為債務再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；

銀行的按揭額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需

求減弱；對房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。



＊房地產投資中預售佔比升至５４％，高槓桿企業難生存＊



更重要的是，監管規定對房企高度依賴預售的問題也有所關注。房地產投資中預售的比例從

２０１５年的３９％增加到２０２１年７月的５４％，表明快速周轉在業務運營中的重要性上升

。至於針對預售、槓桿和流動性的「三條紅線」，截至今年上半年，６４％的房地產開發商無法

滿足與預售相關的規定，這一數字也遠高於其他兩個指標。其中，民營房企面臨的壓力最大。

因此，法國外貿銀行預計更多小型民營房企難以戰勝監管收緊和利潤下降的挑戰，尤其是槓

桿較高的企業。（ｗｌ）

