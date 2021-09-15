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15/09/2021 15:13

【數據解讀】大新銀行：防疫收緊削弱消費需求，第四季或再降準

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地８月社會消費品零售總額同比僅增２﹒５％，遠遜預期增
７％，創去年８月以來最低增速；８月工業增加值增５﹒３％，同樣差於預期的增５﹒８％，為
去年７月以來的１３個月最低；首８月固定資產投資增８﹒９％，略差預期增９％，亦創今年來
新低。
　　大新銀行高級經濟師溫嘉煒指出，內地８月經濟數據差過預期，反映疫情及水災對需求及供
應面均帶來衝擊。零售銷售表現相對較弱，服務業的復甦也有所放緩，顯示防疫措施收緊或削弱
了消費需求。工業生產按年增長放緩，當中汽車產值按年減少１２﹒６％，跌幅較７月進一步擴
大，除了反映需求下降，原材料及芯片供應短缺也可能不利生產；內地因應環保削減產能，鋼材
產量降幅也增加至超過一成。而固定資產投資方面，製造業投資相對穩健，基建和房地產投資均
繼續放緩。新屋價格升幅繼續放緩，顯示遏抑炒風措施取得成果，部分負債較高的房地產發展商
或要減價促銷套現。
　　數據反映疫情和水災增加了內地第三季經濟增長的下行風險，大新預期第三季及第四季經濟
增長或放緩至５％及４％，全年經濟增長預料為８﹒１％。同時內地信貸增長繼續放緩，加上對
科網等行業加強監管等措施，均可能增加經濟的挑戰，不排除第四季有機會再有全面或定向降準
，以加強對中小企業經營的支持。（ｄｗ）

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