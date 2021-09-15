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即市新聞

15/09/2021 09:22

【恒大困局】恒大理財全國投資者逾７萬，現金兌付方案跨期逾兩年

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國恆大（０３３３３）正面對「前所未有的困難」，恆大理
財產品成為危機最前沿。據《彭博》報道，恆大財富總經理杜亮在員工會議上表示，全國有超過
７萬人購買了恆大的理財產品。此外，內媒《財新網》引述獲得杜亮通報情況的人士獲悉，其中
約４００億元（人民幣．下同）現在到期，且集團並無能力即時兌付。
　　據悉，已從恆大財富提前兌付逾１千萬元理財資金的杜亮，在恆大總部大樓地面大堂留守多
時，網絡圖片顯示，他癱坐在一面牆下，顯得精疲力盡，旁邊則是一名前來維權的女性投資者。
恆大集團深圳總部的抗議活動周二（１４日）仍在繼續，一些被拖欠付款的承包商加入到示威群
眾中來。信息公開網站「自由微博」顯示，多條討論恆大總部示威的帖文遭審查屏蔽。

＊現金分期兌付方案跨期長，實物資產兌付藏風險＊

　　恆大集團日前公布了三種兌付方案，投資人可以從以下三種方案中選擇其中一種兌付，或者
組合任意兩種及三種方案兌付。
　　方案一為現金分期兌付。投資產品到期後，在到期當月的最後一個工作日支付上述「現金分
期兌付金額」１０％，此後每滿三個月，在第三個月的最後一個工作日支付１０％，直至上述「
現金分期兌付金額」全部支付完畢為止。這意味著，投資者在到期之後，最快２７個月才能拿回
全部本金加利息，利息以到期日為止，到期之後不再計息。
　　方案二為實物資產兌付。恆大各地區公司提供所有可兌付的實物資產供投資人選擇。住宅為
現售價格９折優惠基礎上再打８折；公寓和寫字樓為現售價格９折優惠基礎上再打６折；商鋪與
車位為現售價格８折優惠基礎上再打６折。但事實是，恆大的樓盤的新造按揭隨時將被銀行拒之
門外，因佛山南海昨日已宣布，於當去買恆大的房子，將無法申請銀行房貸。買家想要成功獲得
實物資產，必須已全數現金支付。
　　方案三為沖抵購房尾款兌付。購房尾款是指在９月１２日２４點前已認購的任意恆大樓盤房
屋的未付清尾款。（ｗｌ）

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