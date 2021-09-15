【恒大困局】傳住建部通知銀行：恒大將由下周起停付貸款利息

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國住建部本周與部分商業銀

行召開會議時，通知中國恆大（０３３３３）將暫停支付９月２０日到期的銀行貸款利息，當日

通常為銀行貸款的結息日。報道指恆大目前仍在就貸款展期等安排與債權行協商。

中國恆大和住建部暫未就報道內容作出回覆。（ｅｙ）

