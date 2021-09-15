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即市新聞

15/09/2021 13:32

【重拳監管】美團、餓了麼聲明：嚴禁誘導強迫騎手轉為個體工商戶

　　《經濟通通訊社１５日專訊》繼美團（０３６９０）後，阿里巴巴（０９９８８）旗下餐飲
外賣送餐平台「餓了么」午間於官方微博表示，禁止以任何形式誘導或強迫新就業形態勞動者轉
為個體工商戶規避用工主體責任行為，嚴格遵守國家相關法律法規和各地有關部門的合規要求。
餓了么正積極推進在國家試點區域為騎手繳納新型職業傷害保險，在有關部門的指導下展開行動
。同時圍繞騎手健康、騎手收益、騎手關懷和發展等多方面進行騎手保障和關愛方案落地。
　　美團稍早亦作出類似表態，表示昨日（１４日）已向所有合作商發送《關於禁止要求騎手註
冊個體工商戶的通知》，對此態度進行重申並提出明確具體要求，並將在下周完成所有合作商的
承諾函簽署，進一步加強平台監管。美團還設立騎手投訴熱線反饋通道，即日起騎手如果遇到被
誘導或強迫註冊個體工商戶的行為，將在２４小時內跟進處理。
　　國家人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會近期召開平台企業行政指導會，就
維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、餓了麼、滴滴、貨拉拉、滿幫、阿里巴巴、騰訊
（００７００）等１０家龍頭平台企業開展聯合行政指導。會議要求企業對符合確立勞動關係情
形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合同，保障其合法權益；對不完全符合確立勞動關係情形
的勞動者要訂立書面協議，要根據《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的要
求，保障其勞動報酬、休息、勞動安全等權益。（ｗｌ）

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