【大國博弈】北韓發射不明飛行物之際，中韓外長會晤討論半島和平

《經濟通通訊社１５日專訊》北韓今午發射疑似為彈道導彈的不明飛行物之際，中韓外交部

長在首爾舉行會談。據《路透》社報道，南韓外長鄭義溶今日與中國外長王毅會談期間，誓言要

繼續促進與北韓的和平，並表示希望即將在北京舉行的冬奧會能夠提供一個機會來啟動這一努力

。鄭義溶期望中國將始終如一地支持南韓政府的朝鮮半島和平進程。王毅則要求兩國進一步合作

，擴大共同利益，並「更迅速、更穩定和更全面地」加強外交關係。明年將是中韓建交３０周年

。

雙方還舉行了另一場會議，以制定促進文化交流的步驟。近年來，由於中國反對美國在南韓

部署導彈防御系統，兩國文化交流的規模已經縮水。

日本海上保安廳指，北韓於北京時間中午１１時３８分發射不明飛行物，墜落在日本海域以

外，疑似為彈道導彈。南韓聯合參謀本部亦確認相關消息。

此外，北韓１３日試射新型長程巡航導彈擊中１５００公里外目標，並在領海內墜落，引起

美、日、韓關注。分析師說這可能是北韓第一枚具有核能力的此類武器。這次試射凸顯北韓武器

計劃取得穩步進展，旨在解除核武和彈道導彈計劃以換取美國放鬆制裁的談判目前陷入僵局。（

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