【聚焦數據】統計局：８月原煤生產轉升，進口量同比增近３６％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業原煤生產由降轉升，
原油生產平穩增長，天然氣增長有所加快。以２０１９年８月份為基期，原煤生產兩年平均增速
由負轉正，原油生產保持平穩，天然氣、電力生產增長較快。
８月份，生產原煤３﹒４億噸，同比增速由上月下降３﹒３％轉為增長０﹒８％，比
２０１９年同期增長０﹒７％，兩年平均增長０﹒３％，日均產量１０８１萬噸。進口煤炭
２８０５萬噸，同比增長３５﹒８％。
１ ８月份，生產原煤２６﹒０億噸，同比增長４﹒４％，比２０１９年同期增長
４﹒２％，兩年平均增長２﹒１％；進口煤炭１９７６９萬噸，同比下降１０﹒３％。
＊８月生產原油增速回落，進口降幅續收窄＊
８月份，生產原油１７０３萬噸，同比增長２﹒３％，增速比上月回落０﹒２個百分點，比
２０１９年同期增長４﹒７％，兩年平均增長２﹒３％，日均產量５４﹒９萬噸；加工原油
５８３５萬噸，同比下降２﹒２％，降幅比上月擴大１﹒３個百分點，比２０１９年同期增長６
﹒８％，兩年平均增長３﹒３％，日均加工１８８﹒２萬噸。
１ ８月份，生產原油１３３２２萬噸，同比增長２﹒４％，比２０１９年同期增長
４﹒０％，兩年平均增長２﹒０％；加工原油４７０７９萬噸，同比增長７﹒４％，比２０１９
年同期增長１０﹒８％，兩年平均增長５﹒３％。
原油進口降幅繼續收窄，國際原油價格略有回落。８月份，進口原油４４５３萬噸，同比下
降６﹒２％，降幅比上月收窄１３﹒０個百分點；１ ８月份，進口原油３４６３６萬噸，同比
下降５﹒７％。
＊８月生產天然氣增速加快，進口增速回落＊
８月份，生產天然氣１５９億立方米，同比增長１１﹒３％，增速比上月加快１﹒５個百分
點，比２０１９年同期增長１５﹒５％，兩年平均增長７﹒５％，日均產量５﹒１億立方米。１
－８月份，生產天然氣１３６１億立方米，同比增長１０﹒８％，比２０１９年同期增長
２０﹒５％，兩年平均增長９﹒８％。天然氣進口增速回落。８月份，進口天然氣１０４４萬噸
，同比增長１１﹒５％，增速比上月回落１６﹒４個百分點。
１ ８月份，進口天然氣７９３１萬噸，同比增長２２﹒２％。（ｗｌ）
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