【聚焦數據】統計局：８月原煤生產轉升，進口量同比增近３６％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，８月份，規模以上工業原煤生產由降轉升，

原油生產平穩增長，天然氣增長有所加快。以２０１９年８月份為基期，原煤生產兩年平均增速

由負轉正，原油生產保持平穩，天然氣、電力生產增長較快。

８月份，生產原煤３﹒４億噸，同比增速由上月下降３﹒３％轉為增長０﹒８％，比

２０１９年同期增長０﹒７％，兩年平均增長０﹒３％，日均產量１０８１萬噸。進口煤炭

２８０５萬噸，同比增長３５﹒８％。

１ ８月份，生產原煤２６﹒０億噸，同比增長４﹒４％，比２０１９年同期增長

４﹒２％，兩年平均增長２﹒１％；進口煤炭１９７６９萬噸，同比下降１０﹒３％。



＊８月生產原油增速回落，進口降幅續收窄＊



８月份，生產原油１７０３萬噸，同比增長２﹒３％，增速比上月回落０﹒２個百分點，比

２０１９年同期增長４﹒７％，兩年平均增長２﹒３％，日均產量５４﹒９萬噸；加工原油

５８３５萬噸，同比下降２﹒２％，降幅比上月擴大１﹒３個百分點，比２０１９年同期增長６

﹒８％，兩年平均增長３﹒３％，日均加工１８８﹒２萬噸。

１ ８月份，生產原油１３３２２萬噸，同比增長２﹒４％，比２０１９年同期增長

４﹒０％，兩年平均增長２﹒０％；加工原油４７０７９萬噸，同比增長７﹒４％，比２０１９

年同期增長１０﹒８％，兩年平均增長５﹒３％。

原油進口降幅繼續收窄，國際原油價格略有回落。８月份，進口原油４４５３萬噸，同比下

降６﹒２％，降幅比上月收窄１３﹒０個百分點；１ ８月份，進口原油３４６３６萬噸，同比

下降５﹒７％。



＊８月生產天然氣增速加快，進口增速回落＊



８月份，生產天然氣１５９億立方米，同比增長１１﹒３％，增速比上月加快１﹒５個百分

點，比２０１９年同期增長１５﹒５％，兩年平均增長７﹒５％，日均產量５﹒１億立方米。１

－８月份，生產天然氣１３６１億立方米，同比增長１０﹒８％，比２０１９年同期增長

２０﹒５％，兩年平均增長９﹒８％。天然氣進口增速回落。８月份，進口天然氣１０４４萬噸

，同比增長１１﹒５％，增速比上月回落１６﹒４個百分點。

１ ８月份，進口天然氣７９３１萬噸，同比增長２２﹒２％。（ｗｌ）

