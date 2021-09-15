【數據解讀】匯豐：經濟增長接近預估下限，監管層或加強定向寬鬆

《經濟通通訊社１５日專訊》內地最新消費及工業數據差過預期，國家統計局公布，８月社

會消費品零售總額同比增２﹒５％，遠不及預估中值７％，為去年８月以來最低水平。

匯豐銀行大中華區經濟學家Ｊｉｎｇｙａｎｇ Ｃｈｅｎ表示，８月數據顯示房地產行業增

長大幅放緩，其溢出效應可能會影響整個產業鏈並成為經濟增長的「逆風」。雖然中國監管層已

在加快政府債發行和公共投資，但８月數據顯示，地方專項債發行和基建投資仍不及預期。鑒於

對專項債項目的審慎監管和地方政府債務風險，專項債發行可能需要過一段時間才能顯著加快。

預計四季度發行將較為集中，並促使基建投資在年底前溫和反彈。

當前仍有一些下行風險需要注意。如中國政府對疫情採取「零容忍」態度，區域性的疫情爆

發以及隨之而來的遏制措施，仍對經濟增長構成重大不確定性。此外，最近新一輪疫情可能會削

弱消費者旅行意願，消費復蘇料繼續放緩。

報告認為，隨著經濟增長接近官方預估的增長範圍（５﹒０－５﹒７％）下限，監管層可能

會加大定向寬鬆力度，以實現經濟增長溫和回升，如加快發行專項債以及央行推出包括定向降準

在內的結構性寬鬆政策，以支持中小企業。



＊交行：中國經濟下行壓力將有所上升＊



交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，受內外部疫情影響，國內宏觀數據全面走低

，顯示經濟下行壓力加大。目前支撐經濟增長的仍是出口和房地產，但高頻數據顯示，未來房地

產和出口將從經濟增長的主要支撐因素轉為托累項，而消費、基建等又不足以槓起穩增長的大旗

，今年下半年及明年，中國經濟下行壓力將有所上升。

經濟增速方面，受２０２０年基數影響，２０２１年下半年季度經濟增速將逐漸回落，走勢

前高後低。預計２０２１年經濟增長８﹒８％左右，２０２０、２０２１兩年復合平均增速在５

﹒６％左右。（ｃａ）

