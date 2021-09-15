【ＦＯＣＵＳ】消費續肥佬，「跨周期」發力

【ＦＯＣＵＳ】儘管出口表現大放異彩，但中國８月工業生產、消費品零售、固定資產投資

表現再次全數遜於預期，其中佔ＧＤＰ逾半壁江山的消費增速，更急遽放緩６個百分點至２﹒５

％。眼見有「李克強指數」之稱的用電量、鐵路貨運量、銀行貸款發放量齊顯疲態，加上變種病

毒拖累福建疫情再起，「跨周期調節」如何發力？



＊服裝家電手機齊負增長＊



國家統計局周三（１５日）揭盅８月重磅經濟數據，其中，供給端的規模以上工業增加值按

年增５﹒３％（預期：５﹒８％），連續第６個月放緩；當月粗鋼、電解鋁、汽車等產量續縮水

，但煤炭、水泥止跌回升。

再看需求端，關注焦點消費品零售增速連續第５個月下滑，最新報按年增２﹒５％（預期：

７％），兩年平均增速從上月的３﹒６％續跌至１﹒５％。分項看，服裝、家電、通訊器材齊驚

現５％－１４﹒９％負增長，汽車銷售跌幅由７月的１﹒８％擴大至７﹒４％。不過，一枝獨秀

的要數新能源車，據乘聯會數據，８月新能源乘用車零售銷量按年增逾１６７％。

至於首８月固定資產投資則按年增８﹒９％（預期：９％），其中房地產開發投資增速連續

６個月放緩，商品房銷售額繼７月驚現按年負增長７％後，８月跌幅擴大至近１９％。



＊「李克強指數」顯疲態＊



房地產鐵腕調控、疫情汛情多點散發，環保減碳行動……多重逆風之下，經濟增長放緩顯而

易見，那麼何時可以觸底？

拋開先行指標財新製造業ＰＭＩ、官方非製造業ＰＭＩ雙雙跌入收縮區間，有「李克強指數

」之稱的用電量、鐵路貨運量、銀行貸款發放量此三大指標齊顯疲態。最值留意的是用電量，８

月按年增速由７月的１２﹒８％減速至３﹒６％，其中第三產業用電降幅最大，由７月的

２１﹒６％挫至６﹒２％。

再看鐵路貨運，８月貨運總發送量近３﹒９９億噸，錄三個月最高，但遜於１月、５月的４

億噸以上。銀行貸款方面，８月新增人民幣貸款１﹒２２萬億元，連續兩個月低過市場預期。

展望今年餘下時間，仍錄雙位數增長的出口及地產投資能否繼續「雙木獨撐」經濟？從８月

政府債券融資９７３８億元、專項債發行規模更創去年第四季以來新高看，跨周期調節已然發力

。加大幫扶中小微外貿企業、加速新基建投資、擴大民生科教支出等寬財政動作料陸續有來。

