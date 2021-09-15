【選舉改革】曾國衞：內地設票站須解決技術、法律等問題

《經濟通通訊社１５日專訊》香港與內地至今仍未恢復免檢疫往來，立法會議員關注當局會

否在駐內地經貿辦設立投票站，方便身處內地的選民投票。政制及內地事務局局長曾國衞回應指

，港府會在專家建議下制訂不同方案應對疫情，而在內地設置投票站在技術上、法律上和內地配

合上，都要克服及研究，不會貿然推行，但當局正考慮在陸路口岸關口設立投票站，將與內地相

關部門研究，能否為港人選民作免檢疫安排。

曾國衞在立法會回應質詢時稱，當局初步計劃會在竹篙灣檢疫中心設投票站，容許隔離人士

短暫離開房間去投票，是否將措施擴大至其他檢疫中心，要考慮公共衞生風險和社會接受程度等

。



＊公開煽惑他人不投票、投白票或廢票均屬違法＊



他表示，今年底舉行的立法會換屆選舉，當局及警方會按風險部署人手，在各個投票站加強

巡邏，確保選舉順利進行。

他提到早前加入兩項違法行為，包括公開煽惑他人不投票、投白票或廢票，或者故意阻止他

人投票，如有相關違法事情發生，廉政公署會主動執法，政府現已開展全面教育宣傳工作講解法

例及新罪行。他重申刑事罪行在網絡也會受到規管，若有不實報道，港府會盡快澄清、果斷執法

。

至於星期日舉行的選委會選舉，曾國衞表示，當局已經準備就緒，制定保安措施，確保選舉

有序舉行。他又回應澳門立法會選舉投票率創新低，指當局會繼續做好宣傳，令市民明白新選舉

制度的理念，亦會呼籲市民不要鼓吹他人投白票或廢票，以免觸犯法例。（ｃｌ）

