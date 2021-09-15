【國安立法】六四非法集結案，何俊仁等１２人判緩刑至監禁十個月

《經濟通通訊社１５日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英等２６人（其中２人已離

港）早前因參與去年六四集會而被控煽惑他人參與未經批准的集結等罪，案中１２名被告上周四

（９日）於區域法院承認控罪，法官今日判刑。除了張文光、麥海華及梁國華３名被告獲判緩刑

外，其餘９名被告被判監６個月至１０個月。

當中，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅判囚１０個月；郭永健、趙恩來判監８個月；何秀蘭、梁國

雄、朱凱廸和楊森各判監禁６個月。另外，張文光和麥海華判囚８個月，緩刑１８個月；梁國華

判囚４個月，緩刑１２個月。

法官胡雅文指，案發時疫情有爆發風險，本地仍有未知源頭確診個案，即使當日集會沒發生

暴力，但仍有潛在公眾秩序風險，包括影響公共衞生。

案情指，去年維園六四晚會遭警方禁止，多名民主派人士仍進入維園，在李卓人帶領下叫「

平反六四」和「反國安法」等口號。

案中還有其他被告，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前認罪，被判４至１０個月。黎智

英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍，早前表明不會認罪，案件定

於１１月１日開審。羅冠聰和張崑陽則已流亡海外，缺席聆訊，法庭按控方要求發出拘捕令。（

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