【香港政情】立法會通過向無理缺席議員罰款等制裁

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會通過修例，容許在特殊情況下，以遙距方式進行立法會
大會、內務委員會及財務委員會等會議，同時容許對行為極不檢點、無合理解釋缺席會議造成流
會的議員，施加不獲發酬金及罰款等制裁。
政務司長李家超表示，相關罰則具阻嚇作用，可以令議會更具秩序及效率，減少濫用議事程
序，懲罰心懷不軌、處心積累阻撓議會運作的人。（ｃｌ）（ｚｚ）
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