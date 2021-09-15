【恒大困局】惠譽：恒大違約對銀行業影響可控，惟不利小型銀行

《經濟通通訊社１５日專訊》國際信貸評級機構惠譽表示，內地房地產發展商中國恆大
（０３３３３）的信用事件影響可能更為廣泛，恆大一旦違約，多個行業將面臨更高的信用風險
。
惠譽認為，儘管相信中國恆大違約對銀行業的整體影響可控，但事件將加劇房屋建築商之間
的信貸兩極分化，並可能對一些小型銀行造成不利的影響。
惠譽上周將恆大的評級從「ＣＣＣ＋」下調至「ＣＣ」，意味著恆大有機會違約。（ｓｌ）
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