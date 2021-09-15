【債券通】港府歡迎開展債券通「南向通」，達致債市全面雙向聯通

《經濟通通訊社１５日專訊》人行及金管局今日發出聯合公告，宣布將於９月２４日開展債

券通「南向通」。香港政府歡迎此項進一步擴大兩地資本市場互聯互通的措施，並衷心感謝中央

政府的支持。行政長官林鄭月娥表示，開展債券通「南向通」以達致債券市場全面雙向聯通，將

推動兩地金融市場進一步互聯互通，是實現「十四五」規劃目標、鞏固香港作為國際金融中心的

地位的新里程碑。



＊境外機構持內地在岸債券金額增至３﹒８萬億人幣＊



她指，這些正面作用亦在債券通「北向通」中得到充分體現。自該項目推出以來，境外機構持有

內地在岸債券的金額由２０１７年的約８８００億元人民幣上升至今年８月的３﹒８萬億元人民

幣，同期的平均每日成交金額亦上升１７倍。



＊提升香港發債平台吸引力＊



財政司司長陳茂波表示，開通債券通「南向通」將會擴大互聯互通計劃下的產品類別，一方面

為合資格的境內投資者提供有效渠道作多元化資產配置，也為香港金融業帶來龐大機遇。南向交

易的開通將進一步突顯香港連繫內地資金及國際市場各類產品的獨特功能，不僅能提升香港作為

發債平台的吸引力以及提升在港發行的債券的流動性，更能進一步助力人民幣國際化的進程。

債券通「北向通」已於２０１７年７月開通。「南向通」將落實內地投資者經由兩地基礎設

施機構之間的互聯互通機制安排，投資於香港債券市場。（ｃｌ）

