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15/09/2021 16:47

【恒大困局】標普降恒大評級至「ＣＣ」，因流動性枯竭或無力償債

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國際信貸評級機構標準普爾宣布，因中國恆大（０３３３３）
及其子公司的流動性枯竭，故將其評級進一步降低至「ＣＣ」級，而評級展望仍為「負面」。
　　標普認為，恆大無法償債的風險極高，可能導致集團出現違約，包括要進行債務重組。
　　標普指，恆大的流動性以及取得資金的能力大降，這可見於其合約銷售顯著下跌、現金結餘
減少，並要利用物業來清償債務。（ｃｌ）

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