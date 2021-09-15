【企業盈喜】華章科技（１６７３）料全年轉賺最多１８００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》華章科技（０１６７３）公布，預計截至６月３０日止年度錄
得溢利介乎約１０００萬至１８００萬元人民幣，而去年度虧損約７７５０萬元人民幣。
該集團指，轉虧為盈主因預計期內大幅減少金融資產減值損失，而去年度則為約８３９０萬
元人民幣，以及由於項目進度及產品需求增加，期內預期收入及毛利同比增加。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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