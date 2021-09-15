《日入而息》南向債券通下周五開通，７名區議員被裁定宣誓無效

《今天重點》﹡人行表示「南向通」９月２４日上線，每日額度２００億元人民幣；南向債

券通初期開通現券交易，４１家銀行任一級交易商；金管局：南向通二百億

額度寬鬆足夠，兩地將調整檢視；港府歡迎開展債券通「南向通」，達致債

市全面雙向聯通；銀公表示業界續與持分者合作，擴大本港債市深度和廣度

﹡回應恆大危機對房地產業影響，統計局表示還需要觀察；南海住建局闢謠：

恆大項目可正常網簽備案及按揭抵押；恆大理財全國投資者逾７萬，現金兌

付方案跨期逾兩年；惠譽表示恆大違約對銀行業影響可控，惟不利小型銀行

；傳廣東省政府考慮入股恆大足球隊

﹡法國外貿銀行表示恆大引發系統風險料可避，尋白武士難

﹡７名區議員被裁定宣誓無效，包括楊雪盈及梁柏堅等



《即日市況》﹡恆指低收４６９點報２５０３３，科指跌２０４點報６２９８



《深滬股市》﹡８月多項經濟數據失色，滬指收跌０﹒２％油股獨力撐



《美元匯價》﹡通脹威脅有所減退，美匯續於區間波動；歐元最新報１﹒１８２０╱２３，

日圓最新報１０９﹒２１╱２３



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）今晚８點舉行國際新品發表會，推小米１１Ｔ系列

﹡京東上線ｉＰｈｏｎｅ １３系列一小時預約人數已突破２０萬

﹡消息指譚仔國際最快下周招股

﹡威勝控股（０３３９３）墨西哥附屬公司獲逾１００萬台智能電表招標合約

﹡英恆科技（０１７６０）領投華玉通軟數千萬元人幣Ａ輪融資

﹡恆地（０００１２）ＴＨＥ ＨＯＬＢＯＲＮ周日首輪發售１２８伙

﹡據報寧德時代、贛鋒鋰業（０１７７２）、洛陽鉬業（０３９９３）競購加

拿大鋰業公司

﹡華科資本（０１１４０）擬增加法定股本至２０億元

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１５２﹒４５萬股

﹡康聖環球（０９９６０）組成合夥投資企業

﹡傳萬達輕資產商管上市前完成融資近６０億美元



《國企紅籌》﹡中國太平（００９６６）首８個月人壽保險原保險保費收入增３％

﹡南方航空（０１０５５）８月客運運力投入按年跌４０﹒８２％



《神州民企》﹡中國罕王（０３７８８）鐵礦石價格下行對全年業績影響不大



《中國要聞》﹡內地８月工業增加值增５﹒３％差預期，創１３個月低

﹡內地８月社會消費品零售總額增２﹒５％，大遜預期

﹡內地首８月房地產投資增１０﹒９％，比首７月回落

﹡全國８月城鎮調查失業率５﹒１％，與７月持平

﹡首８月全國固定資產投資增８﹒９％，略差預期

﹡首８月全國商品房銷售額增２２﹒８％

﹡統計局表示８月原煤生產轉升，進口量同比增近３６％；８月發電量同比增

速大幅回落至０﹒２％；上半年國內需求對經濟增長貢獻率超８０％；供應

鏈短板加快彌補，首８月集成電路產量增；疫情汛情衝擊，８月消費增速回

落幅度比較大；秋糧播種面積擴大，實現全年豐收有較好條件；８月７０大

中城市樓價同環比漲幅總體續回落

﹡８月數據遜，統計局表示疫情多點散發及汛情等衝擊顯現

﹡天津市上調二套房個人公積金貸款利率

﹡測算表示８月７０城新樓價格指數環比漲０﹒２％年內低

﹡實施限跌令四城上月樓價走低，昆明二手樓跌０﹒６％

﹡習近平稱進一步辦好教育，使教育結構更合理；煤化工產業潛力巨大，積極

發展煤基特種燃料

﹡發改委表示確保中秋國慶景區門票及服務價格平穩有序；發改委印發「十四

五」塑料污染治理行動方案的通知

﹡駐美大使秦剛上海紐約大學致辭：支持中美教育交流

﹡中保協表示對第三支柱養老保險市場參與主體設准入門檻

﹡中證監表示加強證券公司發布證券研究報告業務監管

﹡據報內地進一步規範ＩＰＯ「對賭協議」

﹡上海證券分析師被警方調查，公司回應：將配合調查

﹡栗戰書率隊赴滬檢查固體廢物污染環境防治法實施情況

﹡ＳＥＭＩ表示明年晶圓廠設備支出料創近千億美元新高

﹡多數鋰電材料價格上漲，金屬鋰每噸上漲２萬元人民幣

﹡中美激戰台灣問題，中方堅決反對包藏禍心的更名圖謀

﹡人行表示二季度末金融業機構資產３７１萬億增９﹒１％

﹡官媒表示限跌措施是謹防樓市大起大落

﹡北京市長蔡奇、中證監主席易會滿等赴北交所調研

﹡人行等量續做６０００億ＭＬＦ，百億逆回購利率不變；貨幣政策取向沒改

變，分析料本月ＬＰＲ繼續穩定

﹡劍橋大學研究中心與華為關係密切，英媒質疑滲透

﹡任正非稱華為入黑名單後更加團結，未雨綢繆研究６Ｇ

﹡中國華融巨虧後急瘦身，掛牌轉讓消費金融７０％股權

﹡乘聯會表示９月第二周市場零售日均同比下降１２％

﹡上海自貿區臨港新片區計劃建５家工業互聯網標桿企業



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，富士康與拜騰電動汽車項目暫停



《其他消息》﹡立法會通過向無理缺席議員罰款等制裁

﹡六四非法集結案，何俊仁等１２人判緩刑至監禁１０個月

﹡保安局向蘋果印刷公司發凍結令，凍結其將軍澳廠房

﹡涉６﹒４未經批准集結，楊森何俊仁等１２人今判刑

﹡記協表示公開會員名單恐違私隱條例，質疑建議邏輯混亂

﹡鄧炳強倡記協公開財務狀況及會員名單，以釋除疑慮

﹡澳門博彩法諮詢賭股狂瀉，何啟俊稱新法斷其生意門路

﹡曾國衛稱內地設票站須解決技術、法律等問題

﹡劉兆佳料未來會有更多忠誠反對派參與選舉

﹡立會工務小組通過體育學院新大樓工程，涉款逾９﹒８億元

﹡同樂運動會因疫情延期一年，將於２０２３年１１月舉行

﹡傳證監會金融科技部門主管趙嘉麗月底離職

﹡科技園公司入稟要求蘋果日報印刷公司交還將軍澳物業

﹡德強稱有信心港隊可在全運會取得佳績，下屆香港合辦屬重要工作

﹡陳智思稱有需要成立文化局，細節待下屆政府處理

﹡２０１６年立法會選舉４人涉種票賄選罪成，另有７人認罪

﹡證監會就打擊洗錢指引發表諮詢總結，月底刊憲後生效

﹡九巴表示４月起載客量回升，對全年業績有信心

﹡消息指醫管局擬延長所有員工的退休年齡至６５歲

﹡仲量聯行表示鴨脷洲平瀾街物業放售，市值９８００萬元

﹡消委會表示不同住宅按揭計劃總利息支出可差逾九成

﹡Ｕｂｅｒ斥資３６０萬元推出「的士司機入行回贈計劃」

﹡ＷｅＬａｂ九巴合作推每程減２元優惠，連續三個周日指定路線免費

﹡深股通額度全日用近２１億元，外資止連續兩日淨流出；滬股通額度全日用

近４４億元，陸股通淨流入２１億元

﹡摩根大通委任彭思佳為香港區行政總裁

﹡聯表示次季本港信用卡新增貸款宗數按年升２６％

﹡戴德梁行維持全年樓價升８－１０％預測

﹡許正宇稱已收１﹒８２萬份消費券重新登記



《大國博弈》﹡王毅轉抵南韓訪問，料與鄭義溶及文在寅會面

﹡北韓發射不明飛行物之際，中韓外長會晤討論半島和平

﹡外媒表示中國監管高層擬與華爾街投行舉行會談

﹡英媒表示中國留學生以阿里巴巴ＶＰＮ上課引發監控憂慮

﹡路透表示拜登表示習近平回絕與他會面的說法不實

﹡歐盟調查ＴｉｋＴｏｋ處理個人數據方式

﹡楊潔篪視像會見美兩黨代表，冀華府糾正錯誤對華政策



《恆大困局》﹡回應恆大危機對房地產業影響，統計局表示還需要觀察

﹡南海住建局闢謠：恆大項目可正常網簽備案及按揭抵押

﹡恆大理財全國投資者逾７萬，現金兌付方案跨期逾兩年

﹡惠譽表示恆大違約對銀行業影響可控，惟不利小型銀行

﹡傳住建部通知銀行：恆大將由下周起停付貸款利息

﹡傳廣東省政府考慮入股恆大足球隊

﹡據報恆大許家印將山頂豪宅物業轉名予許府「管家」

﹡法國外貿銀行表示恆大引發系統風險料可避，尋白武士難



《重拳監管》﹡北京某公司違規向未成年人提供網遊被罰，全國第一案

﹡北京學科類培訓機構「營轉非」需年底前完成

﹡美團、餓了麼聲明：嚴禁誘導強迫騎手轉為個體工商戶

﹡網易據報本月起縮減部分遊戲項目規模



《債券通》﹡人行表示「南向通」９月２４日上線，每日額度２００億元人民幣

﹡港府歡迎開展債券通「南向通」，達致債市全面雙向聯通

﹡匯豐歡迎債券通「南向通」推出，正全速準備服務開通



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入確診，患者從英國抵港已接種疫苗

﹡再多２人打疫苗兩周內死亡，４青年接種後出現心肌炎

﹡北京朝陽區十里堡出現疑似病例，部分樓區暫時封閉

﹡台灣新增１宗本土確診，台灣高端疫苗獲世衛資助

﹡終極大獎抽凱匯單位得主曝光，３５歲廚師成業主

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