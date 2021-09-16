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16/09/2021 07:50

《匯市走勢》美匯指數回落，市場認為聯儲減買債機會不大

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國８月通脹有放緩跡象，反映通脹或已見頂，市場認為聯儲
短期內減買債的機會不大，美元指數在較早時回落至９２﹒５４水平以上，１０年期美債收益率
擺脫三周低位，重上１﹒３％水平。
　　歐元兌美元維持１﹒１８水平以上。美元兌日圓曾跌至１個月低位，及後重上１０９﹒４水
平。
　　英國上月通脹按年急升至３﹒１％，市場料英倫銀行有可能早過儲局及歐洲央銀加息，英鎊
兌美元匯價回升至１﹒３８４以上。（ｐｓ）

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