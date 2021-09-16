  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2021 13:46

內房，物管股下挫，港股曾跌逾５００點暫報２４５４４點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股反彈，港股賭業板塊繼續向下，恆大（０３３３３）
債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫。恆指輕微高開８點報２５０４２點，上周美國原油
庫存减少６４０萬桶，減幅高過預期，三桶油向上。其後迅速掉頭，早市收市前曾見過２４５２
５點跌５０８點，跌穿８月下旬低位２５２４４點。午後表現繼續疲弱，暫報２４５４４點，跌
４８９點或１﹒９５％，主板成交９６５﹒９１億元。國企指數報８７５０，跌１８５點或跌２
﹒０８％。恆生科技指數報６１８２，跌１１５點或跌１﹒８３％。
　　碧桂園服務（０６０９８）為表現最差藍籌，暫跌１１﹒６２％，報４７﹒９元。排尾二的
是美資賭股金沙（０１９２８），跌８﹒３１％，報１５﹒４４元。碧桂園（０２００７）跌６
﹒９５％，報６﹒６９元；潤地（０１１０９）跌５﹒１％，報２７元；龍湖（００９６０）跌
４﹒８２％，報３２﹒６元均在跌幅頭十位的榜單上。
　　上證綜合指數報３６２６，跌２９點或跌０﹒８１％，成交５１０９﹒１１億元人民幣。深
證成份指數報１４３３５，跌２０１點或跌１﹒３８％，成交６１７１﹒８３億元人民幣。

　　表列十大跌幅恆指成份股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　４７﹒９０元　　跌１１﹒６２％
　　金沙　　　（０１９２８）　　　１５﹒４４元　　　跌８﹒３１％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　　６﹒６９元　　　跌６﹒９５％
　　信義光能　（００９６８）　　　１６﹒７６元　　　跌５﹒３１％
　　潤地　　　（０１１０９）　　　２７﹒００元　　　跌５﹒１０％

　　海底撈　　（０６８６２）　　　２９﹒３５元　　　跌５﹒０２％
　　龍湖　　　（００９６０）　　　３２﹒６０元　　　跌４﹒８２％
　　石藥　　　（０１０９３）　　　　９﹒０８元　　　跌４﹒６２％
　　吉利　　　（００１７５）　　　２５﹒２０元　　　跌４﹒５５％
　　長實　　　（０１１１３）　　　４５﹒７５元　　　跌４﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS16/09/2021
【FOCUS】境內美元堆積如山　債券「南向通」一石三鳥
財經熱話16/09/2021
煤炭需求旺盛價格飆升　兗煤北水青睞股價曾創十年高　
香港政情16/09/2021
【選舉改革】新制首場選舉本月19日舉行　選委會增至1500人
開市Good Morning16/09/2021
林家亨：科技監管明朗化 京東集團續看高一線
財經熱話15/09/2021
【債券通】匯豐準備南向通服務開通　中銀香港指債券庫存可滿足市場需求
財經熱話15/09/2021
【債券通】「南向通」9月24日上線　每年總額度五千億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金