內房，物管股下挫，港股曾跌逾５００點暫報２４５４４點

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股反彈，港股賭業板塊繼續向下，恆大（０３３３３）

債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫。恆指輕微高開８點報２５０４２點，上周美國原油

庫存减少６４０萬桶，減幅高過預期，三桶油向上。其後迅速掉頭，早市收市前曾見過２４５２

５點跌５０８點，跌穿８月下旬低位２５２４４點。午後表現繼續疲弱，暫報２４５４４點，跌

４８９點或１﹒９５％，主板成交９６５﹒９１億元。國企指數報８７５０，跌１８５點或跌２

﹒０８％。恆生科技指數報６１８２，跌１１５點或跌１﹒８３％。

碧桂園服務（０６０９８）為表現最差藍籌，暫跌１１﹒６２％，報４７﹒９元。排尾二的

是美資賭股金沙（０１９２８），跌８﹒３１％，報１５﹒４４元。碧桂園（０２００７）跌６

﹒９５％，報６﹒６９元；潤地（０１１０９）跌５﹒１％，報２７元；龍湖（００９６０）跌

４﹒８２％，報３２﹒６元均在跌幅頭十位的榜單上。

上證綜合指數報３６２６，跌２９點或跌０﹒８１％，成交５１０９﹒１１億元人民幣。深

證成份指數報１４３３５，跌２０１點或跌１﹒３８％，成交６１７１﹒８３億元人民幣。



表列十大跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園服務（０６０９８） ４７﹒９０元 跌１１﹒６２％

金沙 （０１９２８） １５﹒４４元 跌８﹒３１％

碧桂園 （０２００７） ６﹒６９元 跌６﹒９５％

信義光能 （００９６８） １６﹒７６元 跌５﹒３１％

潤地 （０１１０９） ２７﹒００元 跌５﹒１０％



海底撈 （０６８６２） ２９﹒３５元 跌５﹒０２％

龍湖 （００９６０） ３２﹒６０元 跌４﹒８２％

石藥 （０１０９３） ９﹒０８元 跌４﹒６２％

吉利 （００１７５） ２５﹒２０元 跌４﹒５５％

長實 （０１１１３） ４５﹒７５元 跌４﹒３９％

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（ｎｓ）

