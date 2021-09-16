【奈人尋味】奈雪的茶，以輕奢華打造休閒空間

《經濟通通訊社記者戚朗軒１６日專訊》中國現製茶飲市佔率排行第二的奈雪的茶（０２１

５０），今年６月３０日挾「新式茶飲第一股」之名在港交所敲鑼。浩浩蕩蕩的上市聲勢後一個

月，股價卻持續走低，仿如步入寒冬，令人懷疑此「茶飲第一股」是否「耐雪」，但觀乎奈雪的

未來業務發展，亦有可能來個「破冰轉身」。

談起奈雪這個「排行第二」的茶飲品牌，總離不開與排行第一的喜茶相提並論。截至２０２

０年按所有產品的零售消費總額計算，喜茶佔２７﹒７％市場份額，奈雪則佔１８﹒９％，其餘

第三至五位則各佔約４％。大眾對兩個品牌的印象相差無幾，一樣是主打創新及時尚風格，炮製

鮮果茶或特式奶茶。實際上，除了兩個品牌主打的銷售模式各有不同，內地茶飲店和本港常見的

茶飲店亦有相異之處。手搖茶飲店如天仁、老虎堂、歇茶亭等都是即買外帶享用，但內地人光顧

茶飲店講究「嘆茶」，買茶後會在店內享用，內地稱之為「茶歇」。喜茶與奈雪當然都有提供「

樓面雅座」以供茶歇，但不同之處就在於喜茶大部分主力賣茶，只提供飲料；但奈雪有一句口號

：「一杯好茶，一口軟歐包」（即歐式包點，以較少的油、糖製成），所以奈雪是主打「飲杯茶

」同時「食個包」的休閑感。

奈雪品牌講求創造如星巴克一樣的「第三空間」，即是「家庭」和「職場」以外的「休閑」

空間。奈雪主攻２０至３５歲的年輕女性市場，據聞創辦人彭心當初想以「暗色調工業風」作為

店面風格，亦即是照搬星巴克風格，但就被９０後女生嫌感覺似「幾十歲大叔傾生意」，所以彭

心就大改為現時的明亮與溫馨、更具現代感的裝潢。因為主打女性市場，店內環境、茶飲包點的

外觀、味道都偏向夢幻甜美的感覺，讓人有拍照打卡的衝動。另外，奈雪強調舒適的社交空間，

要營造三五知己的愉快聊天環境，更貼近的講法是「小資女的輕奢華空間」，所以除了茶飲包點

要高質好味，裝修設計要美輪美奐，店面亦要「大」。



＊以成本建構獨特競爭力＊



奈雪堅持大舖豪裝，再加上維持高質素的鮮果茶飲與包點，每４小時更換茶底，包點亦絕不

過夜，代價就是成本高昂。奈雪的招股書提到，原材料成本在１８至２０年全年度計，分別就佔

總收益的３５﹒３％、３６﹒６％及３７﹒９％，而員工成本在上述三個年度均佔約３０％。然

而，這正正是奈雪的核心競爭力。茶飲市場門檻低，能沖茶又有舖面就能成事，而且別人的茶飲

配方很容易複製，多喝幾次或者就可以完整複製餐單，所以茶飲店要跑出，就需要展現獨特性。

奈雪的獨特性正是「夢幻輕奢華」的茶飲體驗，背後是透過一輪又一輪融資，一次又一次用錢堆

疊而成的護城牆。要複製奈雪的餐單或者比影印容易，但要複製奈雪的高成本製作與包裝就不容

易了，即便有人願意燒錢抗衡奈雪，奈雪多年建立的形象與感情亦難以取代。所以奈雪堅持高成

本高質素生產，一來為業務奠定基礎，二來亦是保護自身免被複製取代的護城牆。

燒錢而成的護城牆，當然無人敢複製！奈雪業務成本居高不下，令１８至２０年度持續錄得

虧蝕，為舒解成本高昂的問題，集團於去年底便推出新品牌「奈雪ＰＲＯ」。對家喜茶近年大力

發展副線「喜茶ＧＯ」，即是放棄荼歇座位，主打網上快速交易，快速完成下單再外帶飲用，較

接近港人熟悉的手搖茶飲店模式，僅餘一間的喜茶香港銅鑼灣分店就屬於「ＧＯ」店模式，不過

內地市場「ＧＯ」店只能以喜茶自家Ａｐｐ「喜茶ＧＯ」網上下單，而且多以店內自提櫃取貨。

這樣的模式能夠做到降低成本同時增加客流量，提升收入與利潤率，據喜茶官網最新數字，目前

８５７間分店當中，有２０８間均為「ＧＯ」店，佔２４％。



＊開設ＰＲＯ店降成本提利潤＊



奈雪「ＰＲＯ」店就是針對此類高流量營運模式而開設，主要位於人流高的購物中心、高級

寫字樓與住宅社區等高端地帶，產品亦由茶飲包點，進一步擴展至咖啡飲料。奈雪預計２０至２

１年將會於一線城市及新一線城市分別開設３００及３５０間新店，當中約七成為「ＰＲＯ」店

。「ＰＲＯ」店不設麵包製作房，減省烘焙設備與相關員工成本，反而改由中央廚房供應食品，

截至上市前，奈雪於深圳設有一間中央廚房，亦能提高包點質素管理。至今年３月更開設一間奈

雪標準店，前期成本平均約為１８０萬人民幣，「ＰＲＯ」店則平均成本則約為１００萬人民幣

，員工也可以由２１名減少到１３名。

奈雪在招股書提到，「ＰＲＯ」店「擁有先進的技術、簡化的門店佈局及簡化的操作流程，

能夠以更少的店員高效運營」。「ＰＲＯ」店亦跟隨「喜茶ＧＯ」店一樣增加依靠網上下單。截

至本年度６月３０日止半年業績顯示，奈雪經由小程序自提，即經奈雪自家Ａｐｐ或支付寶、微

信等網上下單，所得收入佔比由去年同期的３６﹒１％升至３７﹒９％。此外，鑒於租金成本高

漲，奈雪將「ＰＲＯ」店分為兩類發展；第一類為上述開設在高人流量高端區域，第二類則為開

設於人流較低，但租金成本及員工成本都較第一類為低的購物中心區域。從最新半年業績的門店

經營利潤率來看，最高利潤率為第一類「ＰＲＯ」店的２１﹒７％，其次為標準店的１９﹒９％

，第二類「ＰＲＯ」店則只有１５﹒３％。奈雪指，因應第二類「ＰＲＯ」店佔比將會提高，整

體租金成本將會大幅下降，盈利能力亦會較第一類「ＰＲＯ」店有更大上升空間。



＊多元嘗試，加強風格兼拓展市場＊



在外有喜茶的強勁攻勢，在內要應對成本高漲，奈雪有嘗試多方面實驗性質店舖以開拓客源

。奈雪旗下位於老家深圳的「奈雪夢工廠」，就是展現其創意風格的多元融合店舖，茶飲包點不

少得，另外亦加設零售產品如酒類、零食及周邊商品等，同時融合了旗下奈雪禮物的夾公仔元素

，最新更出現了其最新ＩＰ奈雪女孩角色，可說是奈雪所有創意或實驗品的試點。另外，奈雪亦

於中國各地少量開設「Ｂｌａ Ｂｌａ Ｂａｒ」奈雪酒屋，概念與奈雪茶飲店一樣主打年輕女

性市場，故主要提供酒精度較低的特色雞尾酒飲品，當然亦致力營造適合愉快聊天的酒吧環境。

截至２０年，奈雪於主要城市上海、深圳及杭州經營共２０間「Ｂｌａ Ｂｌａ Ｂａｒ」酒屋

，但奈雪承認酒屋的收入並不大。然而，若奈雪的酒屋概念能夠成功，將可培養消費者的消費習

慣及忠誠度。奈雪今年積極於商貿區發展「奈雪ＰＲＯ」，並開始售賣咖啡產品，上班族早上喝

一杯「回魂啡」，午後外賣一杯「下午茶」，放工暢飲一杯「奈雪酒」，早午晚都有光顧奈雪的

場景。然而，奈雪並未大力發展酒屋，要做到「早午晚皆奈雪」仍需時間。

奈雪要面對的挑戰不止於此；１８年底奈雪與喜茶的茶飲大戰鬥到新加坡，奈雪開設約３至

４間門店，但據奈雪招股書附錄記載，新加坡業務已於２０年７月全部終止，目前奈雪於內地以

外門店只餘香港及日本各一間。奈雪進軍新加坡鎩羽而歸，估計亦離不開高成本所致。新加坡的

租金成本可想而知比內地高，而奈雪堅持大店與高價原材料，成本問題可謂「雪上加雙」，所以

１９年在香港及２０年在日本大阪都只先開一間，小試牛刀。



＊股價能否重返上市需業績推動＊



奈雪未來的發展走向，首要必須繼續維持營造第三空間的舒適休閑感，以情感驅動消費者及

提高顧客忠誠度，再配合高質量的產品來多方面讓消費者喜歡上奈雪創造的茶飲空間，這正是奈

雪的核心競爭力。高成本仍然是奈雪必須解決的重中之重，目前「ＰＲＯ」店的成立，成本過高

導致利潤率不足立竿見影，同時亦是追趕「喜茶ＧＯ」店低成本高流量的招數之一。整體而言，

奈雪現時正追趕完成同行所做得到的，同時堅持別人沒有的獨有競爭力，畢竟售賣「空間」比「

茶飲」更值錢，亦能維持更長時間。短期而言，雖然奈雪「ＰＲＯ」店正迎頭追趕，但喜茶憑藉

「ＧＯ」店迅速擴展，短線增長或會較急。中長線而言，奈雪對其核心競爭力的堅持，亦為其提

供巨大增長潛力的堅實基礎，奈雪的生意仍然「耐說」。

至於股價表現，奈雪的茶截至９月１６日止仍然低於其上市價１９﹒８元，但已由低位９﹒

１元穩步回升至１３至１４元水平。未來股價進一步向上突破需要業績表現推動，若然業績理想

，股價有望先收復１７元甚至上市價。不過，近月經常傳出喜茶上市消息，若喜茶上市屬實，短

期對奈雪的茶股價會有輕微影響，但在９﹒８元應有強力支持。

