【再收緊監管】騰訊半日獲逾五億撈貨，分注部署博反彈夠值博率？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１６日報道》再有互聯網監管出台！網信辦昨晚發布意見稿，收

緊網站平台管理及防止青少年沉迷上網，拖累科技股再插！不過，有買家無懼政策逆風入市撈科

技股，騰訊（００７００）半日錄逾５億元資金淨主動買入。專家認為，監管政策漸趨明確，部

分科技股估值吸引，可分注買入搏反彈。



＊收緊網站平台監管，騰訊錄５億資金淨主動買入＊



網信辦發布《關於進一步壓實網站平台訊息內容主體責任的意見》，內容包括禁止未經許可

的主體提供新聞信息、嚴格控制推送次數等。意見稿在青少年方面亦有著墨，例如升級防止沉迷

、青少年模式等管理系統、設使用時限及權限等。另外，平台亦不得誘導青少年點擊、下載及消

費。

消息拖累科技股受壓，騰訊、阿里巴巴（０９９８８）半日續跌１％及２％，報４４８﹒６

元及１５０﹒２元。當中，阿里巴巴率先跌穿前低，早市低見１５０元，再創新低；騰訊僅一度

跌穿前低位４４７﹒２元。再者，騰訊更是現貨主板市場上淨主動買入最多個股，半日錄得５﹒

２２億元淨主動買入。



＊林家亨：謹記監管主軸，４４０元撈騰訊博反彈＊



近期監管政策愈出愈密，幾乎日日都有新消息，涵蓋反壟斷、網遊及外賣平台等，拖累科技

股再度轉弱。雖然監管漸趨明朗化，但中央頻繁出招讓市場投資信心下降，且政策難以估計，應

如何判斷科技股何時有望喘穩？

國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，投資部署時要謹記中央的監管主軸，是保障青少年健康成長及防止他們沉迷

網遊。當局明確列明對網絡平台的監管細則，對國家、市場都是好事。對龍頭網遊企業而言，未

成年人收入佔比低，料監管對收入打擊不大。

林家亨建議，散戶不妨趁大型科技股處於弱勢時吸納。以騰訊為例，股價自周二（１４日）

起跌穿保歷加通道中軸，且過去六個交易日均錄得陰燭。參考８月底時，騰訊一度跌穿保歷加通

道底部，隨後立即反彈，可見底部的支持力大，建議散戶可待股價跌至４４０元開始分注吸納，

反彈至保歷加通道中軸離場。

至於阿里巴巴的走勢則較騰訊差，林家亨認為，阿里業務穩固，市場已消化大部分壞消息，

料股價再大跌機會不大，但同時難寄望短期出現Ｖ型反彈，相信要捱一段時間，認為買入阿里的

值博率較騰訊低。



＊小米推新機無助刺激股價，林家亨建議短線操作＊



繼蘋果公司發布ｉＰｈｏｎｅ １３後，小米（０１８１０）亦不甘示弱，昨晚發布新手機

小米１１ Ｔ系列，售價由４９９歐元起，暫時未公布香港發售時間表。不過，消息無助刺激小

米股價，半日挫逾２％，報２２﹒６元。

林家亨看好小米新手機在海外市場的競爭力，料有助提升歐洲業務的增長，其增速或比印度

快。不過，新冠肺炎變種病毒擴散對小米手機銷售仍造成負面影響。他指出，小米的保歷加通道

中軸自６月起持續下跌，股價自８月底起更反彈至保歷加通道中軸便無以為繼，建議散戶可於通

道底部買入、通道中軸沽出。

