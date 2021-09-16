《盤後部署》內地監管陰霾持續，港股料大機會打穿二萬四關

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股反彈，恆指輕微高開８點報２５０４２點，惟港股賭

業板塊繼續向下，加上恆大（０３３３３）債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫，以及內

地持續出台政策監管科技股，拖累港股最低曾見２４５０５點跌５２８點，跌穿８月中以來低位

，一度創大約１０個月低位。最終港股收報２４６６７點，跌３６５點或跌１﹒４６％，主板成

交１５０８﹒２３億元。國企指數報８８０５點，跌１３０點或跌１﹒４６％。恆生科技指數報

６２３２點，跌６５點或跌１﹒０３％。

Ａ股下挫。上證綜合指數報３６０７點，跌４９點或跌１﹒３４％，成交６７３９﹒５５億

元人民幣。深證成份指數報１４２５８點，跌２７８點或跌１﹒９１％，成交８０４４﹒７３億

元人民幣。



＊新能源料續扮演避風塘角色＊



港股本日挫近４００點，更曾創約１０個月低位。筆者料港股繼續弱勢，頗大機會跌穿二萬

四關。內地監管陰霾持續。計科技股、醫療股後，賭業股近期亦陷崩盤漩渦，澳門擬修改博彩法

律制度規管發牌，令糟糕的市場氣氛雪上加霜。另外恆大債務危機惡化，內房股普遍連跌數日，

不少跌幅逾兩成，再度成為壓倒市場的最後一根稻草。政策一日依舊，市場頹勢短線內難以扭轉

。再者，筆者先前提及恆指的估值問題，目前恆指市盈率仍有約１５倍屬於偏高水平，料短線頗

大機會繼續向下突破。

然而，亦無需過分悲觀。內地８月數據遜預期，市場憂慮內地經濟增長持續放緩，可留意踏

入１０月、１１月會否有國慶沖喜，以及憧憬中央會議前推出刺激政策。

總而言之，基本上大部分行業均受內地強力監管，故資金缺乏出路下，新能源股料繼續扮演

避風塘角色，大家可趁調整買入新能源股。（ｋｓ）

