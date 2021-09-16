《經濟通通訊社１６日專訊》英國首相約翰遜改組內閣，多個職務出現變動。
國際貿易大臣卓慧思取代藍韜文出任外交大臣，為英國歷來第２位女性擔任外相，而原外相
藍韜文轉任司法大臣兼副首相，英國在早前阿富汗出現混亂時撤軍，但他卻在希臘度假而飽受抨
擊。
卓慧思對出任新職表示高興，在上任後會與盟友合作應付全球挑戰，確保英國的外交政策具
實質成果。
另外，教育大臣韋廉信、房屋大臣鄭偉祺及司法大臣白樂彬被約翰遜撤換。（ｐｓ）
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16/09/2021 09:02
【國際要聞】英國改組內閣，藍韜文改任司法大臣兼副首相
《經濟通通訊社１６日專訊》英國首相約翰遜改組內閣，多個職務出現變動。
國際貿易大臣卓慧思取代藍韜文出任外交大臣，為英國歷來第２位女性擔任外相，而原外相
藍韜文轉任司法大臣兼副首相，英國在早前阿富汗出現混亂時撤軍，但他卻在希臘度假而飽受抨
擊。
卓慧思對出任新職表示高興，在上任後會與盟友合作應付全球挑戰，確保英國的外交政策具
實質成果。
另外，教育大臣韋廉信、房屋大臣鄭偉祺及司法大臣白樂彬被約翰遜撤換。（ｐｓ）
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