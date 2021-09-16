【國際要聞】日本國會或在１０月４日提名新首相

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透社》報道，日本內閣官房長官加藤勝信週四表示，日

本政府正考慮１０月４日召開國會特別會議，以提名下任首相。

日本執政自民黨預訂明日（１７日）發布選舉公告，並於２９日進行自民黨總裁選舉，由於

自民黨佔國會大多數議席，《路透社》形容獲勝者幾乎可以肯定將成為下任首相。（ｐｓ）

