《異動股》恒大跌近６％見四年半低，法國外貿銀行料其尋白武士難

《經濟通通訊社１６日專訊》恆大（０３３３３）跌５﹒６９％，報２﹒６５元，盤中最低

見２﹒６１元創四年半低，成交約５５５萬股，涉資１５１３萬元。現價計暫連跌四日，累計跌

幅２６﹒８％。股價低見２﹒５９元，創四年半新低。

法國外貿銀行發表報告指，由於２０２２年即將召開五年一度的黨代表大會，因此系統性風

險應該會避免。然而，未來恆大的債務危機可能會像滾雪球一樣繼續下去，而經濟增長可能無法

像過去一樣填補損失。因此最可能的情況是：恆大可能被迫以折價出售資產，但鑑於公司規模龐

大，尋找「白武士」也是一項挑戰。

報告指出，在嚴格的監管環境下，中國房企正面臨三難境地：借貸限制意味著房企很難獲得

資金為債務再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；

銀行的按揭額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需

求減弱；對房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。

恆大物業（０６６６６）跌２﹒３５％，報４﹒１５元；恆騰（００１３６）跌０﹒７６％

，報２﹒６２元。

現時，恆生指數報２４９４９，跌８４點或跌０﹒３４％，主板成交７８﹒６２億元。

國企指數報８９００，跌３６點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報６２８６，跌１１點或跌０﹒

１８％。

即月期指新報２４９５３，跌８５點，高水４點。即月國指期貨報８９０２，跌３８點，高

水２點。即月科指期貨新報６２９３，升１３點，高水７點。

上證綜合指數報３６７０，升１４點或升０﹒４０％，成交３７５﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１４５１８，跌１７點或跌０﹒１２％，成交４４６﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆大 （０３３３３） ２﹒６５元 跌５﹒６９％

恆大物業（０６６６６） ４﹒１５元 跌２﹒３５％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恆大汽車（００７０８） ３﹒９１元 跌１﹒７６％

恆騰 （００１３６） ２﹒６２元 跌０﹒７６％

華置 （００１２７） ２﹒４５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

