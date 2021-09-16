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16/09/2021 13:05

《中資異動》內房股恐慌持續，綠城中國瀉一成三，融創挫一成一

　　《經濟通通訊社１６日專訊》綠城（０３９００）現價跌１２﹒７％，報９﹒９７元，盤中
低見９﹒９５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒７１％。該股成交約７８４萬股
，涉資８１５１萬元。
　　內房股恐慌持續，恆大（０３３３３）境內外債券價格持續暴挫，相繼遭信貸評級機構降評
級，法國外貿銀行近期亦指中國房企正面臨三難境地：借貸限制意味著房企很難獲得資金為債務
再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；銀行的按揭
額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需求減弱；對
房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。
　　內房股普遍下挫。融創（０１９１８）跌１０﹒８７％，報１３﹒７８元，以現價計，該股
暫連跌４日，累計跌幅２６﹒３１％。世茂（００８１３）跌１２﹒１９％，報１３﹒４元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒９８％。富力（０２７７７）跌１２﹒５９％，報４
﹒８６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２３﹒２２％。
　　現時，恆生指數報２４５７６，跌４５６點或跌１﹒８２％，主板成交８４２﹒８２億元。
國企指數報８７６２，跌１７４點或跌１﹒９５％。恆生科技指數報６１９９，跌９８點或跌１
﹒５７％。
　　即月期指新報２４５６４，跌４７４點，低水１３點。即月國指期貨報８７６４，跌１７６
點，高水２點。即月科指期貨新報６１９９，跌８１點，１１０３５張。
　　上證綜合指數報３６２３，跌３２點或跌０﹒８９％，成交４４７２﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３２９，跌２０６點或跌１﹒４２％，成交５４２１﹒２５億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠城　　（０３９００）　　　９﹒９７元　　　跌１２﹒７０％
　　富力　　（０２７７７）　　　４﹒８６元　　　跌１２﹒５９％
　　世茂　　（００８１３）　　１３﹒４０元　　　跌１２﹒１９％
　　融創　　（０１９１８）　　１３﹒７８元　　　跌１０﹒８７％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　６﹒１４元　　　跌１０﹒３６％

　　合景　　（０１８１３）　　　６﹒１５元　　　跌　８﹒２５％
　　新城發展（０１０３０）　　　５﹒５５元　　　跌　７﹒９６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　６﹒６７元　　　跌　７﹒２３％
　　恆大　　（０３３３３）　　　２﹒６１元　　　跌　７﹒１２％
　　寶龍　　（０１２３８）　　　５﹒１５元　　　跌　６﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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