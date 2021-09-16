《中資異動》內房股恐慌持續，綠城中國瀉一成三，融創挫一成一

《經濟通通訊社１６日專訊》綠城（０３９００）現價跌１２﹒７％，報９﹒９７元，盤中

低見９﹒９５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２２﹒７１％。該股成交約７８４萬股

，涉資８１５１萬元。

內房股恐慌持續，恆大（０３３３３）境內外債券價格持續暴挫，相繼遭信貸評級機構降評

級，法國外貿銀行近期亦指中國房企正面臨三難境地：借貸限制意味著房企很難獲得資金為債務

再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；銀行的按揭

額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需求減弱；對

房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。

內房股普遍下挫。融創（０１９１８）跌１０﹒８７％，報１３﹒７８元，以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅２６﹒３１％。世茂（００８１３）跌１２﹒１９％，報１３﹒４元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒９８％。富力（０２７７７）跌１２﹒５９％，報４

﹒８６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２３﹒２２％。

現時，恆生指數報２４５７６，跌４５６點或跌１﹒８２％，主板成交８４２﹒８２億元。

國企指數報８７６２，跌１７４點或跌１﹒９５％。恆生科技指數報６１９９，跌９８點或跌１

﹒５７％。

即月期指新報２４５６４，跌４７４點，低水１３點。即月國指期貨報８７６４，跌１７６

點，高水２點。即月科指期貨新報６１９９，跌８１點，１１０３５張。

上證綜合指數報３６２３，跌３２點或跌０﹒８９％，成交４４７２﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１４３２９，跌２０６點或跌１﹒４２％，成交５４２１﹒２５億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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綠城 （０３９００） ９﹒９７元 跌１２﹒７０％

富力 （０２７７７） ４﹒８６元 跌１２﹒５９％

世茂 （００８１３） １３﹒４０元 跌１２﹒１９％

融創 （０１９１８） １３﹒７８元 跌１０﹒８７％

雅居樂 （０３３８３） ６﹒１４元 跌１０﹒３６％



合景 （０１８１３） ６﹒１５元 跌 ８﹒２５％

新城發展（０１０３０） ５﹒５５元 跌 ７﹒９６％

碧桂園 （０２００７） ６﹒６７元 跌 ７﹒２３％

恆大 （０３３３３） ２﹒６１元 跌 ７﹒１２％

寶龍 （０１２３８） ５﹒１５元 跌 ６﹒７０％

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（ｋｓ）

