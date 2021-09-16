【數據解讀】發改委：消費增速放緩受汛情疫情影響，衝擊暫時性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》８月份社會消費品零售總額同比增長

２﹒５％，較上月大降６個百分點，大遜市場預期的增７％，創去年８月以來的最低增速。發改

委就業司副司長常鐵威表示，近期消費增速有所放緩，主要是受汛情、疫情雙影響，部分地區的

住宿餐飲、文化旅遊這些聚集性、流動性、接觸性消費受到衝擊，但是目前看這些衝擊還是暫時

性、局部性的，總體上還在可控範圍。後期隨著疫情得到有效控制和促消費政策進一步發力，消

費將繼續保持恢復性增長。

他指出，從長期看，中國加快構建新發展格局，實施擴大內需戰略，扎實推動共同富裕，擴

大中等收入群體，新技術新產業新業態新商業模式快速發展，這裡面也孕育著巨大的消費潛力和

升級需求，將有力支撐消費總量擴大和質量改善。

下一步，發改委將有六個方面重點舉措：一是提質量，優化消費供給。二是強能力，增強消

費意願。制定擴大中等收入群體實施方案，穩步提升居民消費傾向和能力。三是拓空間，挖掘消

費潛力。四是促改革，有序取消一些行政性限制消費購買的規定，放寬服務消費領域市場准入。

五是補短板，夯實消費基礎。培育國際消費中心城市。六是優監管，改善消費環境。

