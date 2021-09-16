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16/09/2021 15:22

【人行操作】瑞銀證券：預計人行會在四季度降準對沖ＭＬＦ

　　《經濟通通訊社１６日專訊》瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔最新發布的報告指，
內地９月地方債發行再度放緩，淨供給可能低於預期，因此繳款壓力不大，預計在經過９月中旬
的繳稅高峰後，三季度末人行仍會主要運用短期工具來維持流動性的大體平穩。
　　不過，報告指，人行仍可能在政府債券發行過於集中時對資金面給予一定支持。四季度
ＭＬＦ到期量上升至２﹒４５萬億元人民幣時，預計人行有可能會再度降準來進行一部分對沖。
（ｌｃ）

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