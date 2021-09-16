《午市前瞻》科技股低位已見，料港股２４５００點有支持

《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數半日收市報２４５３８，跌４９４點或１﹒９７％，

主板成交８１９﹒１５億元。恆生中國企業指數報８７４６，跌１８９點或２﹒１２％。恆生科

技指數報６１９１，跌１０６點或１﹒６９％。



＊黃偉康：買入內房股要有坐艇的心理準備＊



受恆大債務問題拖累，及擔心樓宇銷售放緩，半日內房股及物管股捱沽。安里主席兼行政總

裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現時銀行對內房公司的借貸比率減幅大，因此內房急於賣樓

套現。即使內房在滿足中央資本條件上放慢來做，銀行不願借貸下其利潤增長將放緩。他形容板

塊整體相當兩極化，一些質素好的內房最終會搶佔質素差的內房的市佔率，亦會吸引市場資金流

入，例如碧桂園（０２００７）、潤地（０１１０９）、中海外（００６８８）所發行的債券現

時息率約三至四厘，反映負債情況不嚴重。不建議購入融創（０１９１８）、世茂（００８１３

）、富力（０２７７７）和綠城（０３９００）。他認為現時買入內房股要有坐艇的心理準備，

同時不應忽視內房「連環爆」的風險。

黃偉康認為，現時科技股成交額縮少，股價亦企穩，反映低位已經出現，料恆指２４５００

點有支持。（ｎｓ）

