羅兵咸下調本港全年零售總額預測，料增長一成至３６００億元

《經濟通通訊社１６日專訊》羅兵咸永道最新預測表示，本港今年全年零售總額僅增長

１０％至３６００億元，低於其在２月份作出香港零售總額增長１５％達至３７６０億的預測，

調整原因是由於他們原先預料香港與中國內地的邊境在第四季度重新開放隔口的期望傾向落空。

本港零售及消費市場在本年度依然嚴重依賴本地消費者。

自４月以來，香港的新冠疫情相對穩定，但由於最近Ｄｅｌｔａ和Ｍｕ變種病毒在香港以外

地區肆虐，本港對遊客實施嚴格的旅行限制，對於重新開放關口暫時仍未有確切時間表。不過，

由於香港市民的疫苗接種率提高，社交隔離措施放寬消費券計劃以及「回港易」和「來港易」。

豁免檢疫計劃的推出出等種種內部因素的綜合作用，本港有望從新冠疫情中溫和復甦。



＊珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值上升最快＊



今年首七個月，香港合計的零售業總銷貨價值上升７﹒６％，當中尤其珠寶首飾、鐘表及名

貴禮物的銷貨價值上升最快。由於消費者的「報復性消費」行為及其購買奢侈品牌商品作為對抗

通脹和財富保值的工具，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值在疫情期間增長了３２﹒７％。

遊客乃奢侈品品牌近年來的主要銷售對象，儘管遊客量在今年首七個月下降了９８﹒９％，但奢

侈品銷售表現依然亮麗。

另外，兩個緊接增長最快的細分市場分別是服裝和鞋類（２４﹒８％）及電子產品

（１８﹒８％）。與此同時，藥物及化妝品下降了２﹒１％。



＊料只有５０％消費券貢獻全年零售銷售＊



羅兵咸永道指，政府推出的３５０億元的電子消費券計劃將適度推動香港的零售行業，預計

這３５０億元消費券中約５０％（即１７５億元）將為２０２１全年零售銷售總額作出貢獻。（

ｃｗ）

