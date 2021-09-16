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16/09/2021 13:03

《新股上市》傳堃博醫療以上限１８﹒７元定價，集資１６﹒７億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據路透旗下ＩＦＲ引述知情人士指，堃博醫療（０２２１６）
以上限１８﹒７元定價，集資１６﹒７億元。
　　該公司發行約８９３５﹒５萬股，招股價介乎１７﹒２元至１８﹒７元，集資最多１６﹒７
億元，每手５００股，入場費９４４４﹒２２元。股份預期於下周五（２４日）上市。高盛及海
通國際為聯席保薦人。（ｂｉ）

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