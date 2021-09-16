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即市新聞

16/09/2021 15:24

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ與鄭志剛旗下ＳＰＡＣ合併於美國納斯達克上市

　　《經濟通通訊社１６日專訊》基因及診斷檢測公司Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ　Ｇｒｏｕｐ　　
Ｌｉｍｉｔｅｄ與鄭志剛創辦及私人持有的特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ａｒｔｉｓａｎ
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｒｐ﹒今日宣布，雙方已簽訂協議進行合併，並於美國納斯達克
上市。通過與Ａｒｔｉｓａｎ的合併，Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ可結合鄭志剛旗下廣泛的業務網絡，
涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，為緊密合作的夥伴帶來重大契機，並能大
幅擴展Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ的業務平台。
　　這項交易對Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ的企業估值為１２﹒５億美元（約９７﹒５億港元），合併
股權價值約為１７億美元（約１３２﹒６億港元），將使Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ成為香港首家在任
何公開市場上市的獨角獸企業。
　　所得現金款項為４﹒５９億美元（約３５﹒８億港元），當中包括來自Ａｓｐｅｘ、太盟投
資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的１﹒２億美元（約９﹒３６億港元）ＰＩＰＥ資金
和遠期購買協議，並將從Ａｒｔｉｓａｎ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｒｐ﹒的信托帳戶獲
得３﹒３９億美元（約２６﹒４億港元）現金。所得款項將會帶動Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ的增長，
並將用於戰略收購、研發、產品發布，以及在美國、歐洲、中東和非洲，和東南亞地區的業務擴
張。（ｃｗ）

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