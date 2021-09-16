【聚焦人幣】中國財政部下周四在港招標發行８０億人民幣國債



《經濟通通訊社１６日專訊》香港金管局公布，中國財政部將在香港招標發行８０億元（人

民幣．下同）國債，包括５０億元兩年和２０億元五年期新發以及１０億２０３１年到期國債的

增發。國債將於９月２３日（周四）投標，，並於９月２７日（星期一）交收。



