【恒大困局】據報許家印妻子自掏腰包兌付恒大理財產品安撫投資者

《經濟通通訊社１６日專訊》英國《金融時報》引述中國恆大（０３３３３）高層透露，恆
大創辦人許家印的妻子丁玉梅為集團發行的理財產品兌付了數百萬美元，以期安撫投資者。
據恆大高層本周向投資者出示的一份購買文件顯示，丁玉梅在７月８日為恆大的高收益投資
產品兌付了２０００萬元人民幣（折合約３００萬美元）。（ｃｌ）
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