【夜期時段】即月期指最新報２４６１４點，跌３３點，低水５４點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４６４９點，升２點，低水１９

點，最新報２４６１４點，跌３３點，低水５４點，合約成交５１８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７９９點，無升跌，低水７點，最新報８７９７點，跌２

點，低水９點，合約成交２８２張。

