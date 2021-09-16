劉鑾雄夫婦再減持恒大２４４３﹒６萬股，套現８７５１萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》據港交所股權資料披露，華人置業（００１２７）大股東劉鑾
雄、陳凱韻夫婦於上周五（１０日），以每股平均價３﹒５８１２元，在場內減持２４４３﹒６
萬股中國恆大（０３３３３）股份，套現８７５１﹒０２萬元。是次減持後，其持股量由
８﹒１５％降至７﹒９６％。（ｂｉ）
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