恒生投資管理：料恒指距離「見底」不遠，看好中國高科技產業

《經濟通通訊社１６日專訊》恆生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，短期股市或仍波動

，惟下行空間或有限，在過去一季，留意到中國對某些行業都有不同程度的監管措施推出，這些

都對不同行業的公司，尤其是對互聯網及科技公司的中短期表現有所影響，而個別估值已偏低，

但從公司的預測盈利來看，公司仍保持其長遠增長能力。



＊恆指市帳率跌至一倍時，即「見底」＊



他指出，看到恆生指數的市帳率現時約為１﹒１１倍的水平，與疫情擴散初期相若，相信指

數於近期仍於區間上落，根據歷史數據顯示，當恆指的市帳率跌至大約一倍時，即為「見底」。

現時估計當恆指的市帳率跌至一倍時，屆時恆指水平為２３８００點，料現時恆指水平距離底部

並不遠。

他表示，環球經濟復甦及增長步入正軌，特別是在歐美這些疫苗接種有積極進展的地區。與

上一季相比，留意到經濟合作暨發展組織對多個大型經濟體系在今年及下年度的經濟預測維持正

增長。另一方面，雖然中國經濟受疫情初期影響較少，但近期個別地區受變種病毒疫情反覆及水

災的影響，讓經濟活動有下跌趨勢。



＊看好中國高科技產業及體育用品等行業＊



他指出，在中國股票投資策略方面，將會專注投資在承受的政策風險比較低的板塊，以及受

惠於中國長遠戰略發展的高科技股票，並看好以下行業：包括受惠於內循環的內需股；高質素非

必需消費品，如體育用品及家電等；長遠戰略發展相關的行業，高科技產業如人工智能，５Ｇ通

訊和半導體等；環境保護政策相關的股票，如新能源生產，新能源車動力電池製造及能源汽車製

造等，但看淡傳統能源、電訊及互聯網服務平台、教育等行業。

他表示，在亞洲股票投資策略方面，將會專注投資在長遠受惠於亞洲經濟轉型及產業升級的

成長股，派息穩定及受惠經濟復甦的收益股，並看好以下行業：新能源，包括潔淨能源及新能源

汽車產業鏈；印度資訊科技，包括咨詢托管服務和雲基礎設施服務；東南亞互聯網服務公司，包

括電商及金融科技等，惟看淡公用事業，電訊及大型互聯網服務公司等行業。（ｂｎ）

