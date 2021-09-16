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16/09/2021 17:13

【債券通】中銀香港料開通後有助吸引企業增加在港發債融資

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中銀香港（０２３８８）金融研究院策略規劃師席帥預期，債
券通「南向通」開通後，將為境內投資者提供更加豐富的投資目標，提高資產配置的靈活度和資
產回報率。此外，境內投資者通過豐富資產類型有助降低整體組合的風險，加強對風險的管理。
對境內機構更深入地參與到全球金融市場中亦有幫助。
　　她預計，開通之後，「北水南流」為香港債市帶來內地的資金，有助吸引企業增加在香港的
發債融資，促進債券交易。隨著流出資金在香港形成存量，對於擴大離岸資金池、推動離岸人民
幣市場發展具有積極作用。「南向通」也將鞏固香港作為資本進出內地的門戶角色，持續推動香
港國際金融中心和金融樞紐發展。

＊未來或可取消額度管理＊

　　她表示，「南向通」助力人民幣國際化進程和未來「南向通」將具有更廣闊的發展空間，可
逐步向更多的投資者和做市商開放初始階段，在投資者和做市商兩方都有資格限制是穩妥起見的
考慮，隨著「南向通」運作順暢，可以逐步加入更多的投資者和做市商，使得市場交易更加活躍
，激發出更大的市場需求。
　　她提及，從現階段來看，「南向通」規定了資金淨流出的年度總額度為５０００億人民幣，
每日額度為２００億人民幣是足夠的，但未來隨著市場不斷開放和發展，現有額度未必能滿足投
資者需求，類似於ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ，未來進一步取消額度管理、允許資金自由流動將成為
順應市場發展的趨勢。（ｂｎ）

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