【選舉改革】新制首場選舉本月１９日舉行，選委會增至１５００人

《經濟通通訊社１６日專訊》北京出手完善選舉制度後的首場選舉將於本周日（１９日）舉

行，是次選舉將選出９８２席，其餘議席屬當然委員或由提名產生。在選舉制度下，選委會人數

由以往１２００人增至１５００人，當中３６２個是當然委員、１５６席由提名產生、９８２席

需投票產生。另外，原有選委會四大界別，在新選舉制度下增至五個，界別分組亦由原本３５個

增至４０個。

不過，今屆有１５人以人大代表、政協身份，成為各自界別的當然委員，令當然委員數目增

至３７７人、選舉產生選委減少至９６７席。這１５人包括商界（第一）的王冬勝；金融服務界

的李月華；酒店界的胡文新；地產及建造界黃志祥；教育界黃均瑜；醫學及衞生服務界李國棟；

社會福利界的王䓪鳴、李家祥和陳勇；體育、演藝、文化及出版界的鄭禕；科技創新界楊建文；

同鄉社團界的吳換炎、周群飛和龔俊龍；基層社團界別的潘蘇通。



＊僅１３個界別有競爭 與上屆比大減１０個＊



４０個界別分組中，只有１３個分組有競爭，即參選人數比選委席位多需投票選出選委，比

２０１６年的選舉２３個分組有競爭大減。須進行選舉的界別分組包括勞工界、社福界、保險界

、教育界等。提名期內共有１０１６人報名，競逐９６７個選委席位；另有４０人獲提名成為選

委。

需進行選舉的１３個界別分組包括商界（第三）、勞工界、社福界、保險界、教育界、金融

服務界、醫學及衞生服務界、中醫界、法律界、科技創新界、建築、測量、都市規劃及園境界、

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界及新界分區委員會、地區

撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界。



＊新制以團體票為主 選民人數大跌９７％＊



選舉改制後，選委會選民則由過往約２５萬人減至７０００多人。其中，工商、金融界、專

業界和基層、勞工和宗教等界全面廢除個人票，改為團體票。今屆選委將過往各佔３０席的高等

教育界及教育界合併，改為１４席團體票及１６席當然選委，根據選委會臨時投票人登記冊，教

育界雖為今屆最多選民登記的界別，有約１７００名選民，但同時亦是選民人數減少最多的界別

。

除教育界外，合併後的醫學及衛生服務界由５萬多個人票減至８０張團體票，會計界亦由２

萬多個人票減至３９張團體票，以上的專業界別選民原合共超過２１萬個人票減至２０００團體

票。選舉制度修訂後，第一、二界別的選民人數相繼減少，而反增的選民人數主要落在第三、四

界別，以及今屆新增的第五界別。



＊王冬勝率總商會代表參選商界＊



香港總商會主席王冬勝、經民聯立法會議員林健鋒率領總商會代表參選商界（一），參選人

士包括總商會副主席周維正、總裁梁兆基、香港南洋商業銀行有限公司副董事長陳細明等。另已

報名參選商界（一）的名單包括會德豐主席吳宗權、港鐵行政總裁金澤培、中電副主席阮蘇少湄

、裕華國貨總經理余鵬春、永和實業總經理林凱章、數碼通集團副主席及執行董事馮玉麟、長和

執董兼公司秘書施熙德及霍英東集團副總裁霍啟山等。



＊商界「內循環」 鄭家純提名鄭志剛＊



新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛，已報名出戰地產及建造界，共取得１１個提名，其中

獲父親、新世界主席鄭家純以「香島發展有限公司」提名。同樣出戰地產界的新鴻基執行董事郭

基煇，獲叔父郭炳聯以新鴻基地產代理有限公司名義提名。

中華總商會會長袁武率領１７人名單報名出戰商界（二）界別，美心太子女伍淑清是參選人

之一，她共取得１０個提名，包括中總副會長楊華勇、能記有限公司葉少明、華聯打字機公司楊

孫泉、昌明玩具廠（香港）有限公司林智彬等。無獨有偶，袁武、楊華勇、中總永遠榮譽會長劉

鐵成等至少９名參選人，提名人幾乎一樣。另外，提名人亦有甘志成會計師事務所甘志成、華豐

國貨有限公司邱建新、得利鐘錶製品廠有限公司梁偉浩等，彷如商界「內循環」。



＊李澤楷參選香港僱主聯合會獲１０個提名＊



香港僱主聯合會只有１８名團體選民，共產生１７名選委，參選人之一的李澤楷獲得１０個

提名，包括中華煤氣常務董事陳永堅、香港必勝客管理有限公司彭耀佳、僱主聯合會行政總監龐

維仁、周大福企業行政總裁曾安業等。新地執行董事郭基泓、彭耀佳、香港電訊集團董事總經理

許漢卿等亦有參選。（ｈｙ）

