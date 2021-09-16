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16/09/2021 15:29

【選舉改革】邱達根等１４人組「科創力量」，競逐科技創新界議席

　　《經濟通通訊社１６日專訊》選委會分組界別選舉本周日（１９日）舉行，中大醫學院副院
長盧煜明、香港資訊科技聯會會長邱達根等１４人組成「科創力量」名單，競逐科技創新界議席
。他們稱本屆政府對業界重視非常高，相較過往政府，已投入了不少資源，形容本屆政府推動創
科發展的工作是「追落後」。
　　「科創力量」提出１０點政綱，將香港建設為國際創科中心、培育相關人才、增加科研經費
及融資機會、加速推進大灣區融合發展、打造香港成為智慧城市、開放政府數據予中小企使用等

　　邱達根表示，他們對特首候選人的要求是「愛國愛港、才能兼備、支持科創、振興業界」，
期望特首有領導執行力、了解建業界情況，讓香港發展成為國際創科中心，令創科業成為香港支
柱產業之一。被問到他們會否支持特首林鄭月娥連任，他指目前沒有人宣布有意參選，待有候選
人再考慮，他們會看候選人是否有決心推動業界發展，提出什麼政制政策配合業界。他又指，有
意參選立法會議員的人士，同樣只要能協助業界發展，不論政黨背景，他們都願提名。
　　選委會科技創新界議席共有１４席，本屆有１５人競逐，除「科創力量」１４人名單，物流
及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚亦是候選人之一。邱達根表示，事前不知黃廣揚有意
參選，但他們樂見選舉有競爭。（ｈｙ）

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