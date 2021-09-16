【初選案】民主派初選案陳志全獲高院批准保釋

《經濟通通訊社１６日專訊》４７名民主派涉「３５＋」初選案被控串謀顛覆國家政權罪，

被告之一、立法會前議員陳志全還柙超過半年，今日向高等法院申請保釋。《港區國安法》指定

法官、高院法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，相信陳志全不會違反《港區國安法》，批准其保釋申請

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