【初選案】民主派初選案陳志全獲高院批准保釋

《經濟通通訊社１６日專訊》４７名民主派涉「３５＋」初選案被控串謀顛覆國家政權罪，
被告之一、立法會前議員陳志全還柙超過半年，今日向高等法院申請保釋。《港區國安法》指定
法官、高院法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，相信陳志全不會違反《港區國安法》，批准其保釋申請
。（ｈｙ）（ｚｚ）
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