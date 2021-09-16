《小傳日記》內房物管衛冕跳水冠軍，科技賭股挫，魚缸跌得全面！

《小傳日記》噚晚美股反彈，魚缸輕微高開８點報２５０４２點，不過賭業板塊好唔比面繼

續向下拆，加上恆大（０３３３３）債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫；唔止呀，神州

持續出台政策監管科技股，搞到魚缸拖最低曾見２４５０５點跌５２８點，跌穿８月中以來低位

，一度創大約１０個月低位。最終魚缸收報報２４６６７，跌３６５點或跌逾１巴仙，主板成交

１５０８﹒２３億銀。國企指數報８８０５，跌１３０點或跌逾１巴仙。恆生科技指數報６２３

２，跌６５點或跌１巴仙。

ＡＴＭ日日跌。阿里巴巴（０９９８８）跌２巴仙，報１５１﹒５銀創Ｈ股上市新低；美團

（０３６９０）跌１巴仙，報２３２﹒６銀；騰訊（００７００）跌１巴仙，報４５１銀。

內房同物管股繼續衛冕今日魚缸的跳水冠軍。恆大跌６巴仙，報２﹒６３銀創四年半低；融

創（０１９１８）跌１１巴仙，報１３﹒７２銀；綠城（０３９００）跌１２巴仙，報１０﹒０

２銀；碧桂園服務（０６０９８）跌１１巴仙，報４８﹒４銀；世茂服務（００８７３）跌１３

巴仙，報１３﹒６８銀﹒

阿爺話科技部將支持全固態動力電池研發等科研項目，搞到贛鋒（０１７７２）跌７巴仙，

報１４５﹒７銀。

汽車相關股大跌，有傳阿爺加強車聯網網絡安全。長汽（０２３３３）跌９巴仙，報２９﹒

７銀；吉利（００１７５）跌５巴仙，報２５﹒１銀；比亞迪（０１２１１）跌４巴仙，報２４

９銀。

賭股繼續無運行。金沙（０１９２８）跌８巴仙，報１５﹒５銀；銀娛（０００２７）跌唔

夠１巴仙，報３９﹒１銀；澳博（００８８０）跌４巴仙，報５﹒１４銀。

基本上大部分行業均受內地強力監管，依家資金缺乏出路，新能源股料繼續扮演避風塘角色

，大家逼迫焗住炒，大家可趁調整買入新能源股。請請！





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