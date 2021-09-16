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即市新聞

16/09/2021 16:28

《小傳日記》內房物管衛冕跳水冠軍，科技賭股挫，魚缸跌得全面！

　　《小傳日記》噚晚美股反彈，魚缸輕微高開８點報２５０４２點，不過賭業板塊好唔比面繼
續向下拆，加上恆大（０３３３３）債務問題未解決，內房、物管股均受累下挫；唔止呀，神州
持續出台政策監管科技股，搞到魚缸拖最低曾見２４５０５點跌５２８點，跌穿８月中以來低位
，一度創大約１０個月低位。最終魚缸收報報２４６６７，跌３６５點或跌逾１巴仙，主板成交
１５０８﹒２３億銀。國企指數報８８０５，跌１３０點或跌逾１巴仙。恆生科技指數報６２３
２，跌６５點或跌１巴仙。
　　ＡＴＭ日日跌。阿里巴巴（０９９８８）跌２巴仙，報１５１﹒５銀創Ｈ股上市新低；美團
（０３６９０）跌１巴仙，報２３２﹒６銀；騰訊（００７００）跌１巴仙，報４５１銀。
　　內房同物管股繼續衛冕今日魚缸的跳水冠軍。恆大跌６巴仙，報２﹒６３銀創四年半低；融
創（０１９１８）跌１１巴仙，報１３﹒７２銀；綠城（０３９００）跌１２巴仙，報１０﹒０
２銀；碧桂園服務（０６０９８）跌１１巴仙，報４８﹒４銀；世茂服務（００８７３）跌１３
巴仙，報１３﹒６８銀﹒
　　阿爺話科技部將支持全固態動力電池研發等科研項目，搞到贛鋒（０１７７２）跌７巴仙，
報１４５﹒７銀。
　　汽車相關股大跌，有傳阿爺加強車聯網網絡安全。長汽（０２３３３）跌９巴仙，報２９﹒
７銀；吉利（００１７５）跌５巴仙，報２５﹒１銀；比亞迪（０１２１１）跌４巴仙，報２４
９銀。
　　賭股繼續無運行。金沙（０１９２８）跌８巴仙，報１５﹒５銀；銀娛（０００２７）跌唔
夠１巴仙，報３９﹒１銀；澳博（００８８０）跌４巴仙，報５﹒１４銀。
　　基本上大部分行業均受內地強力監管，依家資金缺乏出路，新能源股料繼續扮演避風塘角色
，大家逼迫焗住炒，大家可趁調整買入新能源股。請請！
　　

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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