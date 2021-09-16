【數據解讀】百達財富管理：物價上漲壓力不大，料人行續適度寬鬆

《環富通基金頻道１６日專訊》瑞士百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東就中國的８月貿易

數據發表評論。



＊ＣＰＩ符預期，惟ＰＰＩ飆升令人意外＊



他認為中國８月生產者價格指數（ＰＰＩ）飆升令人意外，而居民消費價格指數（ＣＰＩ）

保持溫和，大致符合預期。中國的整體通脹形勢仍與他們的看法一致。

中國８月份總體ＣＰＩ為０﹒８％，低於７月份的１﹒０％。撇除食品價格及能源價格，核

心價格指數從７月份的１﹒３％輕微下降至８月份的１﹒２％。雖然消費者物價低迷，但工業價

格卻上揚，繼７月上升９﹒０％後，８月ＰＰＩ再次上行，同比上升９﹒５％，為２００８年８

月以來的最高水平。

在ＣＰＩ中，８月食品價格環比上升０﹒８％，升幅高於７月的－０﹒４％，這可能是由於

７月的河南省洪災對蔬菜和農產品供應造成短暫衝擊。



＊物價上漲壓力不大，料人行續實施適度寬鬆貨幣政策＊



服務價格持平，而燃料價格環比下跌１﹒３％，這可能反映了過去兩個月由於Ｄｅｌｔａ變

種病毒爆發造成中國十多個省份的區域封鎖和旅遊限制。雖然疫情目前已經受控，旅遊業表現短

期內可能出現反彈，但預計中國政府短期內不太可能改變其「清零」目標，這可能會繼續對家庭

消費和服務價格帶來壓力。

當ＰＰＩ繼續走高的同時，由上游行業傳導到下游行業的價格指數上升壓力仍然相當溫和。

儘管ＰＰＩ表現強勁，但２０２１年中國消費者物價上漲壓力並不大。隨著經濟增長勢頭的放緩

，預計人民銀行將在２０２１年餘下時間實施適度寬鬆的貨幣政策，比如再次對商業銀行下調存

款準備金率，以及進行其他類型的流動性投放，但在短期內不太可能減息。



＊略微調低全年ＣＰＩ預測，上調ＰＰＩ預測至７﹒２％＊



儘管到目前為止，我們看到中國國內的價格壓力向下傳導有限，但中國ＰＰＩ飆升正輸出到

世界各地。中國出口平均價格的增幅在未來幾個月可能會達到十幾百分比。

鑑於最新公布的資料，百達財富管理決定將２０２１年的整體ＣＰＩ預測從之前的１﹒２％

略微調低至１﹒０％。同時，由於意外的上行走勢，將２０２１年的ＰＰＩ預測從之前的６﹒６

％上調至７﹒２％。

儘管對全球經濟復甦步伐放緩和供應瓶頸感到擔憂，但８月中國進出口均勝過預期，貿易順

差繼續擴大。出口強勁增長，可能受以下因素的推動：第一，隨著離聖誕假期愈來愈近，發達經

濟體的需求表現強勁；第二，東南亞持續的新冠疫情危機導致東盟經濟體的出口訂單轉移至中國

。８月中國實際進口大幅增長，一些關鍵工業大宗商品進口增長可能表明，中國本土的需求有所

改善。（ｗａ）

